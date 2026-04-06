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    ¡Ni lo dejaron bajar del avión! Estadounidense con pasado oscuro intentó entrar por el José María Córdova

    Migración Colombia frena ingreso de estadounidense con antecedentes de abuso sexual en el aeropuerto de Rionegro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ni lo dejaron bajar del avión! Estadounidense con pasado oscuro intentó entrar por el José María Córdova
    Foto de X @MigracionCol
    ¡Ni lo dejaron bajar del avión! Estadounidense con pasado oscuro intentó entrar por el José María Córdova

    Resumen: Migración Colombia frena ingreso de estadounidense con antecedentes de abuso sexual en el aeropuerto de Rionegro. Alerta AngelWatch permitió su detección.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades migratorias de Colombia propinaron un nuevo golpe a la delincuencia transnacional tras impedir el ingreso al territorio nacional de un ciudadano estadounidense con un alarmante historial judicial.

    El procedimiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, donde oficiales de Migración Colombia detectaron que el extranjero poseía antecedentes penales por el delito de agresión sexual contra una menor de edad en su país de origen.

    Al confirmarse su perfil de riesgo, se procedió de manera inmediata con su inadmisión, garantizando que el individuo fuera enviado de regreso a su país.

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    La detección del ciudadano estadounidense fue posible gracias a la activación de la alerta internacional denominada AngelWatch. Este sistema de cooperación técnica permite el rastreo y monitoreo en tiempo real de personas con sentencias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que intentan realizar viajes internacionales.

    La inadmisión del extranjero se dio bajo el estricto cumplimiento de la normativa migratoria vigente, la cual faculta al Estado para restringir el acceso a personas que representen una amenaza para la seguridad nacional o el orden público.

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