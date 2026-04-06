Resumen: Capturado alias "El Ñato", cabecilla del Clan del Golfo en Yarumal, Antioquia. Es señalado por homicidios y porte ilegal de armas.

¡Cayó el terror de Yarumal! Le echaron mano a alias ‘El Ñato’, cabecilla del Clan del Golfo que tenía la zona azotada

La Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) propinaron un contundente golpe a la subestructura “Julio César Vargas Torres” del Clan del Golfo, con la captura en flagrancia de cuatro de sus presuntos integrantes en el municipio de Yarumal.

Entre los detenidos destaca alias “Omar” o “El Ñato”, señalado por las autoridades como el cabecilla urbano de esta organización criminal en el norte del departamento.

El operativo se materializó mediante dos diligencias de registro y allanamiento, permitiendo la judicialización de los implicados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

De acuerdo con las evidencias recolectadas por la fuerza pública, alias “El Ñato”, oriundo de Sotavento (Córdoba), es investigado como el presunto determinador del homicidio de Brahian, ocurrido el pasado 17 de febrero en la misma localidad.

Junto a él, fue capturado alias “Juan Diego”, presunto sicario de la estructura y señalado como responsable del ataque contra Jhon Mario el pasado 20 de marzo.

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Estas capturas son consideradas estratégicas por el comando del departamento de Policía Antioquia para la disrupción del homicidio y el control territorial de grupos armados organizados que mantienen azotada la tranquilidad de la subregión.

Durante la intervención, las unidades policiales también capturaron a alias “Walter” y alias “Mery”, quienes presuntamente cumplían funciones de vigilancia y alerta sobre los movimientos de la fuerza pública en la zona.

En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, 15 cartuchos y cinco dispositivos móviles que serán sometidos a análisis forense.

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