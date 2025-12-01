Migración Colombia expulsó a 9 integrantes de la secta Lev Tahor; 17 menores quedaron bajo custodia en EE. UU.

Resumen: Migración Colombia expulsó a nueve adultos de la secta Lev Tahor tras ubicarlos en un hotel de Yarumal, Antioquia. En el mismo operativo, 17 menores que viajaban con ellos fueron trasladados a Nueva York y quedaron bajo custodia de Child Protective Services, debido a alertas internacionales sobre su riesgo y la falta de custodia legal de los adultos.

Migración Colombia expulsó este lunes 1 de diciembre a nueve adultos pertenecientes a la comunidad judía ultraortodoxa Lev Tahor, luego de que el grupo fuera ubicado días atrás en un hotel del municipio de Yarumal, Antioquia. En total, 26 personas viajaron hacia Nueva York, acompañadas por dos oficiales de la entidad, aunque solo los adultos fueron objeto de la medida migratoria.

Según informó la entidad, los niños, niñas y adolescentes que viajaban con el grupo —17 en total— fueron trasladados en el mismo vuelo, acompañados por dos oficiales colombianos, para ser entregados a Child Protective Services (CPS), la agencia encargada de garantizar la protección de menores en esa ciudad. CPS asumirá temporalmente la custodia de los menores y adelantará el proceso para restituir sus derechos.

Una alerta internacional desencadenó la operación

El hallazgo de esta comunidad en Yarumal no fue casual. El 13 de noviembre, Interpol emitió una circular amarilla que advertía sobre cinco de los menores que acompañaban al grupo, todos reportados en situación de riesgo por pérdida de custodia legal.

Ante la alerta, Migración Colombia activó un operativo conjunto con el Gaula Militar de Oriente y con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), logrando ubicar a las familias y proteger de inmediato a los menores.

De acuerdo con la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, ninguno de los adultos que ingresó al país tenía documentación que acreditara la custodia legal de los niños, a pesar de que las familias habían arribado al país en octubre por los aeropuertos de Cartagena y Medellín. Esa irregularidad impulsó la intervención urgente de las autoridades colombianas.

Los 17 menores permanecieron durante una semana en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, mientras se coordinaba su traslado seguro hacia Estados Unidos.

Coordinación binacional y antecedentes

El vuelo de retorno fue organizado en conjunto con las autoridades estadounidenses, que recibieron tanto a los menores como a los adultos expulsados. En el caso de estos últimos, se iniciará un proceso de verificación judicial para establecer si enfrentan investigaciones o requerimientos pendientes.

Migración Colombia recordó que Lev Tahor ha sido señalada en otros países por prácticas consideradas de riesgo para menores de edad, como restricciones severas, intentos de matrimonios forzados y presuntos desplazamientos irregulares. La comunidad mantiene presencia en Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México, donde algunos de sus miembros han tenido procesos judiciales.

La rápida actuación de las autoridades colombianas impidió que la agrupación estableciera una base en el país y permitió activar los protocolos de protección para los menores involucrados.