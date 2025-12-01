Gobernación de Antioquia atiende múltiples emergencias viales tras intensas lluvias del fin de semana

Resumen: Las intensas lluvias del fin de semana generaron deslizamientos y cierres parciales en varias vías de Antioquia, entre ellas Barbosa–Concepción, San Antonio de Prado–Alto del Chuscal y San Pedro de Urabá–El Tres–Turbo. La Gobernación adelanta trabajos de remoción y mantiene equipos en desplazamiento hacia San Rafael–San Carlos, el único punto aún cerrado. Aunque no se reportaron emergencias graves, las autoridades advierten que la temporada de lluvias podría prolongarse hasta el 15 de diciembre e insisten en extremar precauciones al transitar.

Las fuertes precipitaciones que se registraron durante el fin de semana en Antioquia dejaron varias afectaciones en corredores estratégicos del departamento, lo que obligó a la activación inmediata de los equipos de atención vial de la Gobernación. La Secretaría de Infraestructura desplegó maquinaria y personal en distintas subregiones para garantizar la movilidad y atender los deslizamientos que bloquearon parcialmente algunas rutas.

Entre los puntos más afectados se encuentran los tramos Barbosa – Concepción, San Antonio de Prado – Alto del Chuscal, San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo y San Vicente – Concepción. En todos ellos ya fue habilitado el paso, aunque continúan las labores de remoción de material y limpieza de la vía.

Esto le podría interesar: ¡Cae mega fábrica de licor adulterado en Bogotá! Incautan más de 4.000 botellas listas para su comercialización

El secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango, señaló que la atención es permanente y confirmó que otro equipo técnico se dirige hacia la carretera San Rafael – San Carlos, donde se reportó un cierre que requiere intervención urgente. Según el funcionario, los contratos de mantenimiento activos en cada subregión han permitido una respuesta más rápida ante este tipo de emergencias.

Las autoridades departamentales advierten que la actual temporada de lluvias podría prolongarse hasta el 15 de diciembre, por lo que recomiendan a los viajeros circular con precaución, preferiblemente durante el día, acatar la señalización y mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones del terreno.

Mientras tanto, el Dagran informó que, pese a las intensas precipitaciones, durante el fin de semana no se registraron emergencias de gran magnitud. La entidad permanece en alerta y con monitoreo constante en todo el territorio para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.