Resumen: Migración Colombia inadmitió a un estadounidense con antecedentes de abuso sexual en el aeropuerto de Rionegro. Buscan prevenir la explotación infantil en Medellín.

¡No lo dejaron bajar del avión! Ciudadano estadounidense con pasado de abusador intentó entrar a Medellín

Las autoridades migratorias de Antioquia le cerraron el paso a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar al país con un oscuro pasado judicial.

En un operativo de control realizado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, se logró la inadmisión de un ciudadano estadounidense que figuraba en bases de datos internacionales con un perfil de agresor sexual de menores.

Esta acción se ejecutó con el objetivo primordial de prevenir cualquier tipo de vulneración contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña.

La detección del sujeto fue posible gracias al uso de plataformas especializadas de intercambio de información, como Angel Watch, que emiten alertas tempranas sobre delincuentes sexuales que intentan cruzar fronteras.

Según cifras oficiales, durante el año 2025 se registraron 71 inadmisiones de ciudadanos extranjeros vinculados a conductas de explotación, y para este 2026 se espera que la vigilancia sea aún más estricta.

La alcaldía y las autoridades nacionales han reforzado los mecanismos de verificación y análisis de información en los puntos de control para blindar a la ciudad.

El ciudadano estadounidense implicado fue custodiado hasta la zona de embarque para ser retornado a su país de origen en el vuelo más próximo.

