Resumen: Un video viral compartido por la actriz Caterin Escobar ha avivado rumores de un romance con el exfutbolista Mario Yepes. En la grabación, ella se refiere a él como su "novio", lo que ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre una posible relación que habría surgido en el programa MasterChef Celebrity.

«Mi novio actual»: el controversial video de Caterin Escobar que habría confirmado su romance con Mario Yepes

La actriz Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Alberto Yepes parecen haber dejado de lado las especulaciones para mostrar abiertamente su relación. Durante unas vacaciones, Caterin público un clip en TikTok que fue interpretado por sus seguidores como la confirmación de su relación.

En la grabación, Escobar mira a la cámara y afirma: “Hoy estoy con mi novio actual”. De inmediato, Yepes responde con un tono serio: ¿Cómo que mi novio actual? Respétame, hombre. No, no, no, a mí no me estés poniendo en esas». El breve intercambio, que mezcla humor y complicidad, bastó para encender las redes sociales.

La reacción de Yepes, sin embargo, no pasó desapercibida. Muchos usuarios la calificaron como una respuesta brusca, mientras que otros la vieron como una simple broma entre pareja, lo que desató un intenso debate en los comentarios.

La pareja se conoció en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, donde coincidieron durante varias semanas. Aunque las conjeturas sobre una relación venían circulando desde el reality, este video ha sido considerado por muchos como la primera muestra clara de que la amistad entre ambos se transformó en algo más.

Hasta ahora ninguno de los dos ha hecho una declaración formal, pero el material publicado continúa generando comentarios y miles de reproducciones en las redes sociales.