Resumen: Karol G sorprendió a Medellín con un concierto inesperado en el Pueblito Paisa en medio del rodaje de su nuevo video.

Karol G cantó en el Pueblito Paisa y desató la emoción

Karol G sorprendió a sus fanáticos con una presentación inesperada en el icónico Pueblito Paisa, en medio de lo que sería el rodaje de su nuevo videoclip, generando una ola de emoción que rápidamente inundó las redes sociales.

El lugar se llenó de color y ambiente festivo bajo la experiencia denominada ‘Tu Perfume Fan Experience’, inspirada en su nuevo tema del álbum Tropicoqueta. Carteles, decoraciones naranjas y pantallas digitales con la letra de la canción convirtieron el sitio en un escenario único.

Karol G apareció de manera repentina en la fuente central del lugar y, escoltada por su equipo, interpretó a capela algunos de sus mayores éxitos, incluyendo “Papasito” y fragmentos de sus más recientes lanzamientos.

La multitud, entre turistas, comerciantes y residentes, no pudo contener la euforia por el gesto de la cantante hacia su ciudad natal.

La inesperada presentación llega justo en el mejor momento de su carrera. Karol G se consolidó como la artista colombiana con más nominaciones a los Latin Grammy 2025, con postulaciones en categorías de gran prestigio como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical.

El sorpresivo concierto en Medellín también se suma al histórico momento vivido días atrás en el Vaticano, cuando Karol G se convirtió en la primera colombiana en cantar frente al papa Francisco durante el evento internacional Grace for the World.

