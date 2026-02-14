Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    “Mi M2”: El llamado de Medellín a construir ciudad desde el compromiso ciudadano

    Medellín lanza Mi M2, una estrategia de corresponsabilidad para cuidar la ciudad desde cada barrio con obras, educación y tejido social.

    Publicado por: Julian Medina

    Mi M2 El llamado de Medellín a construir ciudad desde el compromiso ciudadano
    Cortesía.
    “Mi M2”: El llamado de Medellín a construir ciudad desde el compromiso ciudadano

    Resumen: La estrategia "Mi M2" es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que promueve la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado y transformación del entorno, bajo la premisa de que la ciudad se construye desde el compromiso individual en cada metro cuadrado. A través de un enfoque integral, el programa combina la recuperación de espacios críticos, como cuencas y cerros, con grandes inversiones en infraestructura educativa, deportiva y programas sociales para la juventud, buscando consolidar un territorio más limpio, seguro y solidario mediante el trabajo conjunto entre la institucionalidad y la comunidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La estrategia Mi M2 parte de un principio claro: una ciudad se construye entre todos. Por eso, el cuidado del espacio público no depende únicamente de las acciones del Estado, sino también del compromiso cotidiano de cada persona en su barrio, lugar de estudio o trabajo.

    Mi M2 es también un llamado a la corresponsabilidad. Cuidar el metro cuadrado significa respetar el espacio común, proteger los ríos, quebradas y cerros tutelares, fortalecer la convivencia y apoyar a quienes comparten nuestro entorno.

    “Mi Metro Cuadrado es todo lo que nos rodea, un metro alrededor de nosotros. Que por donde pasemos esté bien, no solo en lo físico, no solo se trata de arreglar un jardín o recoger basura, sino también en lo social”, Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología de Innovación.

    Los resultados evidencian ese compromiso institucional. A través del programa Mi Río, Mis Quebradas se han recuperado 300 puntos críticos en 91 cuencas, mientras que la construcción de 11 recreos culturales y deportivos amplía los espacios para el encuentro ciudadano. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología de Innovación.

    Le puede interesar: ¿Se romperá la racha en Palmaseca? Atlético Nacional busca su primera victoria en Cali tras siete años de sequía

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Además, la proyección de ocho nuevos megacolegios fortalece la oferta educativa y genera más oportunidades para niños y jóvenes. Estas acciones reflejan una apuesta integral por entornos más seguros, ordenados y dignos para todos.

    El acompañamiento a la juventud, a través de Medellín Music Lab y Parceros, ha permitido que más de 8.500 jóvenes desarrollen sus talentos y construyan proyectos de vida alejados de la violencia y la exclusión.

    La ciudad avanza igualmente en obras estratégicas como la ampliación del estadio Atanasio Girardot, nuevos escenarios de alto rendimiento y la entrega de más espacios públicos. Con la estrategia Mi M2, presentada en Belén, la Alcaldía reafirma su compromiso e invita a todos a aportar desde su propio metro cuadrado para construir una Medellín más limpia y solidaria.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.