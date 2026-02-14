Resumen: La estrategia "Mi M2" es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que promueve la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado y transformación del entorno, bajo la premisa de que la ciudad se construye desde el compromiso individual en cada metro cuadrado. A través de un enfoque integral, el programa combina la recuperación de espacios críticos, como cuencas y cerros, con grandes inversiones en infraestructura educativa, deportiva y programas sociales para la juventud, buscando consolidar un territorio más limpio, seguro y solidario mediante el trabajo conjunto entre la institucionalidad y la comunidad.

“Mi M2”: El llamado de Medellín a construir ciudad desde el compromiso ciudadano

La estrategia Mi M2 parte de un principio claro: una ciudad se construye entre todos. Por eso, el cuidado del espacio público no depende únicamente de las acciones del Estado, sino también del compromiso cotidiano de cada persona en su barrio, lugar de estudio o trabajo.

Mi M2 es también un llamado a la corresponsabilidad. Cuidar el metro cuadrado significa respetar el espacio común, proteger los ríos, quebradas y cerros tutelares, fortalecer la convivencia y apoyar a quienes comparten nuestro entorno.

“Mi Metro Cuadrado es todo lo que nos rodea, un metro alrededor de nosotros. Que por donde pasemos esté bien, no solo en lo físico, no solo se trata de arreglar un jardín o recoger basura, sino también en lo social”, Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología de Innovación.

Los resultados evidencian ese compromiso institucional. A través del programa Mi Río, Mis Quebradas se han recuperado 300 puntos críticos en 91 cuencas, mientras que la construcción de 11 recreos culturales y deportivos amplía los espacios para el encuentro ciudadano. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología de Innovación.

Además, la proyección de ocho nuevos megacolegios fortalece la oferta educativa y genera más oportunidades para niños y jóvenes. Estas acciones reflejan una apuesta integral por entornos más seguros, ordenados y dignos para todos.

El acompañamiento a la juventud, a través de Medellín Music Lab y Parceros, ha permitido que más de 8.500 jóvenes desarrollen sus talentos y construyan proyectos de vida alejados de la violencia y la exclusión.

La ciudad avanza igualmente en obras estratégicas como la ampliación del estadio Atanasio Girardot, nuevos escenarios de alto rendimiento y la entrega de más espacios públicos. Con la estrategia Mi M2, presentada en Belén, la Alcaldía reafirma su compromiso e invita a todos a aportar desde su propio metro cuadrado para construir una Medellín más limpia y solidaria.