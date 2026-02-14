Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Alerta epidemiológica en Necoclí: el dengue se propaga tras la emergencia por lluvias

    ¡Atención Necoclí! Tras las inundaciones, llega el dengue. Ya son 19 los casos confirmados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: Autoridades de Necoclí confirman 19 casos de dengue tras emergencias por lluvias. Activan búsqueda activa de contagios y entrega de toldillos en el municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El municipio de Necoclí enfrenta una nueva crisis tras las intensas precipitaciones que han azotado la región. Las autoridades de salud locales confirmaron una alerta epidemiológica debido a la proliferación del dengue, enfermedad que ha encontrado en las aguas estancadas de las inundaciones el escenario perfecto para su expansión.

    Hasta el momento, la Secretaría de Salud e Inclusión Social ha reportado 19 casos confirmados, con una media de cuatro contagios semanales, lo que ha encendido las alarmas en el sistema sanitario del Urabá antioqueño.

    Como medida de choque, las autoridades han iniciado la entrega de toldillos para proteger a las familias de las picaduras y se ha movilizado una tonelada de biológicos al municipio.

    El plan de contingencia incluye ahora una búsqueda activa en las comunidades para detectar casos asintomáticos y frenar la cadena de transmisión de este dengue que preocupa a los habitantes.

    Las autoridades evalúan realizar jornadas de fumigación técnica si el comportamiento epidemiológico lo exige. Por ahora, la recomendación vital para los ciudadanos es la eliminación radical de criaderos en recipientes con agua estancada y el uso de prendas de manga larga para mitigar el riesgo de contagio en las zonas más afectadas por el invierno.

