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Resumen: Abelardo De La Espriella rechazó públicamente el apoyo anunciado por Colombia Renaciente para la segunda vuelta presidencial. El candidato aseguró que no aceptará respaldos de sectores políticos tradicionales y reiteró que su compromiso es únicamente con los ciudadanos.

“Mi independencia no va a quedar manchada”: Abelardo De La Espriella rechazó adhesión de partido político

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reaccionó al anuncio del partido Colombia Renaciente, que oficializó su respaldo a su candidatura de cara a la segunda vuelta presidencial.

A través de sus redes sociales, De La Espriella rechazó públicamente la adhesión de esa colectividad, presidida por Jhon Arley Murillo Benítez, y aseguró que no aceptará apoyos de sectores políticos tradicionales.

“Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún ‘apoyo’ suyo voy a aceptar”, manifestó el candidato.

De La Espriella también afirmó que su proyecto político mantendrá independencia frente a los partidos y dirigentes que, según él, han hecho parte de las prácticas tradicionales de la política colombiana.

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“Mi unión con el Pueblo y mi independencia no va a quedar manchada por cuenta de estos traficantes de avales”, expresó.

En su mensaje, el aspirante incluso cuestionó directamente a Murillo Benítez sobre las motivaciones detrás del respaldo anunciado.

“Señor John Arley ¿está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su ‘adhesión’?”, escribió.

Finalmente, reiteró que su campaña está abierta a recibir el respaldo de ciudadanos, pero no de dirigentes políticos tradicionales.

“Bienvenidos los ciudadanos, NADA con los politiqueros de siempre”, concluyó.

Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún “apoyo” suyo voy a aceptar. Mi unión con el Pueblo y mi independencia no va a quedar manchada por cuenta de estos traficantes de avales. Señor John Arley ¿está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su… https://t.co/vywurDZvoY — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 7, 2026

La postura del candidato coincide con declaraciones previas en las que ha insistido en que no realizará acuerdos políticos con partidos tradicionales y que su campaña mantendrá independencia frente a las colectividades que buscan sumarse a su aspiración presidencial.