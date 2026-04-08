Resumen: Blessd anunció en redes sociales la compra de un avión privado, mostrando imágenes de la aeronave y destacando que es fruto de más de seis años de trabajo; además, dedicó el logro a su futuro hijo con Manuela QM, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

“Mi hijo ya tiene avión propio y no ha nacido”: Blessd presume su nuevo ‘juguete’ y enciende las redes

El cantante colombiano Blessd volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una de las adquisiciones más importantes de su carrera: un avión privado. El anuncio, hecho a través de su cuenta de Instagram el pasado 7 de abril, generó miles de reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento.

La publicación incluyó una serie de fotografías en las que el artista aparece interactuando con la aeronave en distintos momentos: desde su llegada hasta poses sobre el ala y dentro de la cabina. Las imágenes no solo mostraron el lujo del vehículo, sino también el momento personal que atraviesa el cantante.

Junto al carrusel, Blessd compartió un mensaje en el que dejó ver la carga emocional detrás de este logro. “No saben todo lo que me costó, no saben cuántas noches de rodillas le pedía a Dios poder cumplir este sueño”, escribió.

Además, destacó el tiempo que le tomó alcanzar esta meta: “MÁS DE 6 años de trabajo duro y GRACIAS A DIOS HOY LO CONSEGUÍ!!! No saben la felicidad que tengoooooooo”.

En su publicación, el artista también dejó claro que este logro tiene un significado especial dentro de su entorno familiar, al asegurar que es el primero en alcanzar una meta de esta magnitud.

A esto sumó un mensaje en el que reafirma su postura frente a la industria musical: “Vuelvo y les digo yo no compito con nadie ni me interesa ver el trabajo de nadie yo estoy con DIOS !!!! El me da todo lo que me pido !! Te amoooo Dios miooo!!”.

Un logro que conecta con su nueva etapa personal

Más allá del lujo, el anuncio coincidió con un momento importante en la vida del cantante. A comienzos de 2026, confirmó que será padre por primera vez junto a Manuela QM, noticia que compartió con sus seguidores y que marcó el inicio de una nueva etapa personal.

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Desde entonces, Blessd ha hecho referencia en varias ocasiones a la llegada de su hijo, a quien llamarán Caleb. En esta ocasión, no fue la excepción. Una de las frases que más llamó la atención dentro de su publicación fue: “Mi hijo ya tiene su avión propio y no ha nacido”, comentario que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones.

Entre rumores y exposición mediática

La vida personal del artista también ha estado en el centro de la conversación digital en las últimas semanas. Su relación con Manuela QM ha sido objeto de especulación, especialmente luego de versiones sobre un posible distanciamiento que circularon en redes sociales.

Sin embargo, recientes apariciones públicas de ambos, incluyendo un evento en el estadio Atanasio Girardot, reactivaron los comentarios sobre una posible reconciliación.

A esto se sumaron publicaciones de la creadora de contenido, como una imagen junto al cantante acompañada de la frase “mi compañero”, lo que intensificó las interpretaciones de los seguidores.

Reacciones en redes

La publicación del avión no pasó desapercibida. En pocas horas, acumuló miles de likes y comentarios en los que sus seguidores destacaron el crecimiento del artista y celebraron el momento que atraviesa tanto en lo profesional como en lo personal.

El caso vuelve a evidenciar cómo cada paso de Blessd logra posicionarse rápidamente en la conversación digital, combinando su carrera musical con aspectos de su vida privada que generan cercanía con su audiencia.