Resumen: La astróloga Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción sobre el Papa León XIV, asegurando que deberá protegerse de posibles atentados y ataques en los próximos meses. Según explicó, su pontificado estará marcado por fuertes pruebas y una lucha espiritual entre el bien y el mal. La vidente afirmó que el nuevo líder de la Iglesia fue elegido por intervención divina y que su misión será unir a la humanidad y guiarla en medio de tiempos de crisis y transformación.

Mhoni Vidente advierte sobre un posible atentado contra el Papa León XIV: “Debe cuidarse de las balas y del demonio cerca”

La astróloga cubana Mhoni Vidente lanzó una nueva predicción que ha generado gran impacto: aseguró que el Papa León XIV deberá extremar sus precauciones, pues estaría en riesgo de sufrir un atentado o ataque en los próximos meses.

Durante una de sus transmisiones, la vidente afirmó que este pontífice —a quien considera una figura clave para el destino espiritual de la humanidad— representa “la luz que viene a cambiar el mundo”, pero también advirtió que el mal buscará eliminarlo.

“Este padre se tiene que cuidar de las balas, de los ataques y del demonio cerca, porque el demonio sabe que este padre va a cambiar el mundo”, dijo Mhoni al referirse a León XIV, asegurando que su llegada al Vaticano marca el cumplimiento de antiguas profecías.

Según sus visiones, el nuevo Papa, está destinado a liderar una etapa de renovación dentro de la Iglesia Católica, aunque su pontificado podría estar marcado por conflictos, atentados y pruebas espirituales.

Mhoni señaló además que León XIV fue elegido “por intervención divina” y que su papel será unir a la humanidad en tiempos de guerra y caos. Sin embargo, advirtió que su lucha contra las fuerzas oscuras será intensa: “Viene la batalla del bien contra el mal, y este Papa será pieza clave en esa guerra espiritual”.

La vidente relacionó esta predicción con las antiguas profecías de San Malaquías, que hablaban de un último Papa que enfrentaría tiempos de grandes crisis y conflictos antes del fin de una era en la Iglesia.

Pese a las advertencias, Mhoni aseguró que la figura del Papa León XIV simboliza esperanza y transformación: “Él es la profecía viviente del Apocalipsis, pero la luz vencerá”.