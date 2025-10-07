“Chocamos dos veces contra la pared”: Yailin ‘la Más Viral’, sufrió un accidente automovilístico en Santo Domingo

Resumen: La cantante dominicana Yailin, la Más Viral, sufrió un accidente automovilístico en Santo Domingo cuando su vehículo chocó dos veces contra una pared. Aunque presentó lesiones en la espalda y la cabeza, aseguró que se encuentra fuera de peligro y agradeció a Dios por darle “otra oportunidad de vida”. La artista contó que uno de sus acompañantes logró evitar que saliera expulsada del carro y actualmente se encuentra en recuperación.

La cantante dominicana Yailin, la Más Viral, vivió un angustiante momento tras sufrir un accidente automovilístico en Santo Domingo, República Dominicana. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se desplazaba perdió el control y chocó dos veces contra una pared.

A través de su canal oficial de difusión en Instagram, la artista compartió con sus seguidores los pormenores del incidente, asegurando que, aunque sufrió golpes en la espalda y la cabeza, se siente agradecida por haber salido con vida.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y la cabeza, pero Dios me dio otra oportunidad de vida”, escribió la intérprete, quien también aprovechó para tranquilizar a su público confirmando que se encuentra en recuperación.

Según relató, durante el impacto estuvo a punto de salir expulsada por la ventanilla del lado del conductor, pero uno de sus acompañantes logró sujetarla justo a tiempo. “Gracias a Dios y a Gumeza que me pudo halar, no salí por la ventana”, comentó en su mensaje.

Aunque la cantante no ofreció mayores detalles sobre su estado médico actual, según medios internacionales, fuentes cercanas aseguraron que se encuentra en reposo y bajo observación, mientras continúa su proceso de recuperación para retomar pronto sus actividades artísticas.

El accidente, que involucró su vehículo McLaren azul, habría ocurrido luego de salir de un reconocido establecimiento nocturno de la capital dominicana. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro, mientras los fanáticos de Yailin expresan mensajes de apoyo y buenos deseos por su pronta mejoría.

La artista agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que esta experiencia la hizo reflexionar sobre el valor de la vida.