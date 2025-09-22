Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cae en Bogotá la banda ‘La 57’: ocho capturados por drogar y robar a víctimas en bares y apps de citas. Ganaban hasta $50 millones al mes.

Cayó ‘La 57’: la banda que drogaba, golpeaba y extorsionaba en Bogotá

Un duro golpe a la criminalidad en Bogotá se concretó con la captura de los ocho integrantes de la banda conocida como ‘La 57’, organización señalada de drogar y robar a ciudadanos en las localidades de Chapinero y Teusaquillo.

Según la investigación, esta estructura llevaba al menos diez meses operando en bares, discotecas y a través de aplicaciones de citas.

La modalidad criminal consistía en atraer a las víctimas con falsas ofertas de licor a bajo costo o servicios sexuales. Una vez ganada su confianza, les suministraban sustancias como clonazepam y benzodiacepina mezcladas en bebidas energizantes o alcohólicas.

Cuando los afectados quedaban en estado de indefensión, eran golpeados e intimidados para despojarlos de pertenencias y obligarlos a entregar información bancaria, que luego era utilizada para realizar compras y préstamos fraudulentos.

Entre los capturados figura alias ‘El Costeño’, identificado como cabecilla, quien coordinaba las acciones de la estructura. Alias ‘Martínez’ era el encargado de vaciar las cuentas bancarias; ‘Piña’, haciéndose pasar por mesero, seleccionaba y agredía a las víctimas; y ‘Jean Pierre’ ofrecía licor a precios bajos como señuelo.

Lea también: ¡Alarma en Hollywood! Tom Holland se lesiona en el set de Spider-Man y el rodaje se paraliza

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Además, tres mujeres, conocidas como ‘La Flaca’, Asmira y María, contactaban hombres mediante aplicaciones de citas para posteriormente drogarlos y despojarlos de sus bienes.

En los allanamientos se incautaron 21 celulares, dos datáfonos, cédulas, tarjetas bancarias, medicamentos y licor adulterado.

Los detenidos fueron imputados por hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Varias de estas personas ya tenían antecedentes por homicidio, amenazas y otros procesos.

Las autoridades estiman que la banda alcanzaba ganancias de hasta $50 millones de pesos mensuales. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los capturados de ‘La 57’.

Más noticias de Bogotá