¡Cayó apenas aterrizó! Capturan en Rionegro a mexicano buscado por feminicidio

Resumen: Migración Colombia capturó en el aeropuerto José María Córdova a un ciudadano mexicano requerido mediante Circular Roja de Interpol por un proceso de feminicidio.

Un ciudadano mexicano fue capturado por funcionarios de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, luego de que los sistemas de control migratorio detectaran que era requerido por la justicia de su país mediante una Circular Roja de Interpol por un proceso relacionado con el delito de feminicidio.

El extranjero llegó a Colombia en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México. Durante el procedimiento de ingreso al país, las plataformas de verificación de Migración Colombia emitieron una alerta que permitió establecer la existencia del requerimiento internacional vigente en su contra.

Tras confirmar la información y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos, los funcionarios dejaron al ciudadano a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar el trámite judicial correspondiente frente al requerimiento realizado por las autoridades mexicanas.

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La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que este tipo de resultados reflejan el trabajo permanente que realiza la entidad para fortalecer la seguridad en Antioquia, especialmente en Medellín y el área metropolitana, mediante los controles de ingreso y salida de viajeros.

Migración Colombia informó que, en lo corrido de 2026, ha detectado 35 personas requeridas durante los controles migratorios en Antioquia, de las cuales ocho registraban Circular Roja de Interpol.

Asimismo, desde agosto de 2022, la Regional Antioquia–Chocó ha dejado a disposición de las autoridades a más de 230 personas con requerimientos judiciales.

Entre los casos recientes también figuran la captura de un ciudadano neerlandés buscado por narcotráfico, tres colombianos requeridos por delitos como tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas, además de otros dos ciudadanos buscados por delitos sexuales, hurto, receptación y concierto para delinquir.

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