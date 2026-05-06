Resumen: Capturan en Medellín a un mexicano solicitado por explotación sexual infantil y abuso. El hombre fue detectado mientras tramitaba su cédula de extranjería.

Mexicano fue por su cédula a Migración en Medellín y terminó capturado por delitos de explotación sexual de menores

En un hecho que demuestra la efectividad de los filtros de control migratorio en la capital antioqueña, las autoridades lograron la captura de un ciudadano mexicano que era buscado por crímenes aberrantes contra la infancia.

El ciudadano mexicano frecuentaba zonas turísticas como la Comuna 13, fue sorprendido en las oficinas del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.

Lo insólito del caso es que el hombre se presentó voluntariamente a las instalaciones para tramitar su cédula de extranjería, sin imaginar que el sistema lanzaría una alerta roja inmediata por una orden de captura vigente emitida por un juzgado local.

Entre los cargos que pesan en su contra se encuentran la explotación sexual comercial de menores de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, uso de niños para la comisión de delitos y estímulo a la prostitución.

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Al saltar la alerta mientras solicitaba su cédula de extranjería, los funcionarios activaron los protocolos de seguridad y lo pusieron a disposición de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional para su respectiva judicialización.

Este resultado es parte de una investigación de largo aliento liderada por la Fiscalía General de la Nación, que busca desmantelar lo que sería una red trasnacional de trata de personas operando en Medellín.

Las autoridades advirtieron que seguirán cruzando bases de datos en todos los trámites administrativos para evitar que extranjeros con cuentas pendientes con la justicia pretendan legalizar su estancia en el país mientras continúan delinquiendo en sectores estratégicos del área metropolitana.

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