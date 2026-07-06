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Resumen: El Metro de Medellín anunció el mantenimiento anual de sus Metrocables. Las primeras suspensiones del servicio serán en las líneas J, H y M entre julio y octubre.

¡Ojo! Estos Metrocables suspenderán su servicio por varios días en Medellín

El Metro de Medellín anució el mantenimientmo anual de sus Metrocables. Las primeras suspenciosnes del servicio en las líneas J, H y M entre Julio y Octubre.

El mantenimiento de Metrocables del Metro de Medellín comenzará a mediados de julio y se extenderá hasta octubre de 2026.

Para ejecutar las labores será necesario suspender temporalmente el servicio en cada una de las seis líneas de cable aéreo del sistema. Las primeras intervenciones se realizarán en las líneas J, H y M.

Según informó la empresa, durante estos trabajos se efectuarán revisiones de los sistemas de evacuación de emergencia, renovación del cable portador tractor, cambio de reductores y frenos, además de la certificación de seguridad de cada instalación bajo estándares internacionales.

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La línea J (San Javier – La Aurora) suspenderá su operación entre el 16 y el 22 de julio, retomando el servicio el 23 de julio. Por su parte, la línea H (Oriente – Villa Sierra) estará fuera de funcionamiento del 23 al 26 de julio y volverá a operar el 27 de julio.

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En el caso de la línea M (Miraflores – Trece de Noviembre), el cierre será del 23 al 30 de julio, con reanudación del servicio el 31 de julio.

Posteriormente, el mantenimiento de Metrocables continuará en las líneas K, P y L, cuyas fechas serán anunciadas más adelante por el Metro de Medellín. En estas líneas se realizarán cambios de componentes principales como el cable portador tractor y la polea motriz, además de inspecciones generales y certificaciones técnicas.

Durante las intervenciones también se reemplazarán elementos como rodamientos, rieles, mangueras y poleas, mientras se revisan los sistemas de frenado, aceleración, desaceleración y la infraestructura de cada línea.

El Metro de Medellín informó que comunicará oportunamente las fechas de las próximas suspensiones y dará a conocer las alternativas de transporte que estarán disponibles para mitigar el impacto en la movilidad de los usuarios durante los trabajos.

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