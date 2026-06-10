¡30 millones de viajes! Metrocable Picacho cumple cinco años de operación en Medellín

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Resumen: El Metrocable Picacho cumple cinco años de operación en Medellín y alcanza los 30 millones de pasajeros movilizados desde su puesta en servicio.

El Metrocable Picacho alcanzó un nuevo hito al completar cinco años de operación comercial en el noroccidente de Medellín.

Desde su entrada en funcionamiento, esta infraestructura de transporte ha movilizado cerca de 30 millones de pasajeros, consolidándose como uno de los principales corredores de movilidad para las comunas Castilla y Doce de Octubre.

La línea P, que conecta las estaciones Acevedo y El Progreso, inició operaciones el 10 de junio de 2021 como la sexta línea de cable aéreo integrada a la red del Metro de Medellín.

En la actualidad, se posiciona como la segunda línea de Metrocable con mayor demanda diaria, superada únicamente por la línea K. En promedio, más de 40.000 personas utilizan este servicio durante un día laboral.

Uno de los aspectos que distingue al Metrocable Picacho es su capacidad operativa. Se trata del cable aéreo con mayor capacidad instalada en Colombia, con la posibilidad de transportar hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, permitiendo responder de manera eficiente a las necesidades de movilidad de esta zona de la ciudad.

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La infraestructura está compuesta por cuatro estaciones: Acevedo, SENA, Doce de Octubre y El Progreso. Además, cuenta con 29 pilonas y 137 cabinas con capacidad para 12 pasajeros cada una, apoyadas por un sistema de motorización diseñado para ofrecer recorridos seguros y confortables.

Otro de los elementos destacados es la accesibilidad presente en todas sus estaciones, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y usuarios con necesidades especiales.

La construcción del Metrocable Picacho se desarrolló durante la pandemia del covid-19, un reto que marcó la ejecución del proyecto.

Desde el Metro de Medellín señalaron que esta experiencia fortalece la apuesta por nuevas obras de integración territorial, como el futuro cable aéreo de San Antonio de Prado, que tendrá una extensión de cinco kilómetros y beneficiará a más de 210.000 personas.

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