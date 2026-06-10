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    El cuerpo de Edgar de Jesús Tobón Pineda se encuentra en Medicina Legal

    Las autoridades solicitan ubicar a sus familiares para que se acerquen a la morgue

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE EDGAR DE JESUS TOBON PINEDA
    El cuerpo de Edgar de Jesús Tobón Pineda se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Edgar de Jesús Tobón Pineda, un hombre de 81 años nacido el 8 de marzo de 1945 en la ciudad de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Edgar de Jesús Tobón Pineda, un hombre de 81 años nacido el 8 de marzo de 1945 en la ciudad de Medellín.

    El ingreso del cuerpo se realizó el 29 de mayo de 2026 en la sede de Medicina Legal en Bogotá, desde donde posteriormente fue trasladado a la regional correspondiente. Actualmente permanece bajo custodia de la entidad mientras se adelantan los procedimientos pertinentes.

    Las autoridades solicitan ubicar a sus familiares para que se acerquen a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, ubicada en la calle 7 A No. 12 A-51, piso 1, o que se comuniquen al teléfono 601 918 70 20, extensiones 23606 y 23608.


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