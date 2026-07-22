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Resumen: El Metrocable reabrirá este 23 de julio la línea J, mientras las líneas H y M iniciarán suspensiones temporales por mantenimiento.

¡Pilas! Una línea del Metrocable vuelve mañana, pero otras dos dejarán de funcionar por mantenimiento

El Metrocable de Medellín retomará este jueves 23 de julio la operación habitual de la línea J, luego de finalizar con éxito los trabajos de mantenimiento mayor que se realizaron entre el 16 y el 22 de julio como parte del plan anual de conservación de la infraestructura del sistema.

Durante la suspensión temporal del servicio, el Metro de Medellín ejecutó labores preventivas y correctivas orientadas a garantizar una operación segura y confiable.

Entre las intervenciones realizadas estuvieron la inspección de los sistemas de evacuación de emergencia, los mecanismos de frenado, aceleración y desaceleración, además de la renovación del empalme del cable portador tractor por cumplimiento de su vida útil.

También se adelantaron trabajos en reductores, rodamientos, rieles y poleas, así como una evaluación por parte de un organismo certificador internacional que verificó el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

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Aunque la línea J volverá a prestar servicio con normalidad, el Metro confirmó que el plan de mantenimiento continuará en otras líneas del sistema.

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De acuerdo con la programación, la línea H (Oriente – Villa Sierra) suspenderá su operación entre el 23 y el 26 de julio, y reanudará el servicio el 27 de julio.

Por su parte, la línea M (Miraflores – Trece de Noviembre) estará fuera de servicio entre el 23 y el 30 de julio, con regreso a la operación el 31 de julio.

El Metro explicó que estos trabajos hacen parte del mantenimiento mayor que se desarrolla periódicamente en las seis líneas de cable aéreo para preservar la seguridad de los usuarios y asegurar la confiabilidad del sistema.

Asimismo, informó que más adelante las intervenciones continuarán en las líneas K, P y L, donde se ejecutarán obras de mayor complejidad, como el cambio del cable portador tractor y la sustitución de componentes principales.

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