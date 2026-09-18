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    ¡Ojo! Metrocable línea L estará cerrado varios días por mantenimiento

    Si tiene planes de viajar hacia Arví, Metrocable línea L tendrá un cambio importante durante los próximos días.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ojo! Metrocable línea L estará cerrado varios días por mantenimiento
    Foto de cortesía/Metro de Medellín.
    ¡Ojo! Metrocable línea L estará cerrado varios días por mantenimiento

    Resumen: El Metrocable línea L estará fuera de servicio del 19 al 24 de septiembre de 2026 por trabajos de mantenimiento anual y retomará su operación el viernes 25.

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    El Metrocable línea L, que conecta con el sector de Arví, tendrá una suspensión temporal de su servicio debido a los trabajos de mantenimiento anual programados por el Metro de Medellín.

    De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la interrupción comenzará este sábado 19 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 24 de septiembre. Durante estos seis días, los usuarios no podrán utilizar el sistema para desplazarse hacia o desde este sector turístico y ambiental.

    La medida hace parte de las labores técnicas que se realizan periódicamente para garantizar las condiciones de operación del sistema. Por esta razón, el Metrocable línea L permanecerá fuera de servicio mientras avanzan las actividades previstas.

    La suspensión implica que las personas que tengan planeados desplazamientos hacia Arví durante estas fechas deberán tener en cuenta el cierre temporal y organizar con anticipación sus recorridos por otros medios de transporte.

    Lea también: Pasaportes en Colombia: Cancillería declara urgencia manifiesta para evitar la suspensión del trámite

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    El Metro de Medellín informó que la operación del Metrocable línea L será retomada a partir del viernes 25 de septiembre, una vez finalicen los trabajos contemplados dentro del mantenimiento anual.

    La suspensión temporal también representa un cambio en la movilidad habitual de quienes utilizan esta línea para llegar al Parque Arví, uno de los destinos asociados al sistema de transporte por cable de la ciudad.

    Las autoridades y la empresa de transporte recomiendan a los usuarios tener presente las fechas del cierre para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

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