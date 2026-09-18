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    Pasaportes en Colombia: Cancillería declara urgencia manifiesta para evitar la suspensión del trámite

    Para los ciudadanos que se encuentran realizando el trámite en Colombia o en el exterior, la Cancillería entregó un parte de tranquilidad

    Publicado por: SoloDuque

    pasaportes de Thomas Greg
    Jornada especial de Pasaportes en Medellín
    Pasaportes en Colombia: Cancillería declara urgencia manifiesta para evitar la suspensión del trámite

    Resumen: Esta figura legal permite celebrar contratos de manera inmediata y con carácter estrictamente transitorio para asegurar la continuidad de la operación.

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    Minuto30.com .- El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio declararon la figura de urgencia manifiesta este 17 de septiembre de 2026 con el objetivo de garantizar, sin interrupciones, la expedición, personalización y entrega de pasaportes y etiquetas de visas colombianas.
    ¿Qué pasará con las citas programadas?

    Para los ciudadanos que se encuentran realizando el trámite en Colombia o en el exterior, la Cancillería entregó un parte de tranquilidad:

    Atención habitual: El servicio en oficinas expedidoras y consulados continúa operando con total normalidad.

    Citas vigentes: Las citas previamente agendadas se mantienen firmes; no se cancelarán ni es necesario reprogramarlas.

    Sin requisitos extra: Los usuarios no deben realizar ningún trámite adicional a causa de esta contingencia institucional.

    El origen de la emergencia

    La medida excepcional responde a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Auto del 2 de septiembre de 2026). Dicho tribunal decretó la suspensión provisional del nuevo modelo de pasaportes, argumentando la necesidad de esclarecer vacíos en la planeación, el cumplimiento de cronogramas y la acreditación de soportes fiscales para comprometer vigencias futuras.

    Para acatar el fallo sin paralizar el servicio a los ciudadanos, el Ministerio aplicó el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. Esta figura legal permite celebrar contratos de manera inmediata y con carácter estrictamente transitorio para asegurar la continuidad de la operación.

    ¿Qué sigue ahora?

    De forma paralela a estos contratos temporales, el Gobierno Nacional ya inició la estructuración de un nuevo proceso de licitación pública. El objetivo es establecer una solución permanente y transparente, con cronogramas y responsables definidos.

    Para garantizar la legalidad del proceso de emergencia, todos los actos administrativos y contratos firmados bajo esta urgencia manifiesta serán enviados a la Contraloría General de la República para su estricto control fiscal.

    Comunicado de la Cancillería

    cancilleria pasaportes

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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