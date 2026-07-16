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Resumen: El Metrocable línea J de Medellín suspenderá su servicio del 16 al 22 de julio por mantenimiento. Conozca las rutas alternas para los usuarios.

¡Ojo! Cierran por una semana una línea del Metrocable de Medellín: estas son las rutas para movilizarse

Los usuarios del Metrocable de Medellín deberán prepararse para cambios en sus desplazamientos, luego de que el sistema anunciara la suspensión temporal de la línea J por trabajos de mantenimiento preventivo.

La medida estará vigente entre el jueves 16 y el miércoles 22 de julio, con el propósito de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Durante este periodo, el Metrocable que conecta las estaciones San Javier y La Aurora permanecerá fuera de operación mientras se realizan intervenciones en componentes de alta complejidad, entre ellos motores, reductores, el cable portador tractor y las volantes.

Según el Metro de Medellín, estas labores requieren personal especializado y repuestos provenientes del exterior.

La empresa explicó que estos mantenimientos anuales buscan conservar en óptimas condiciones los sistemas electromecánicos, reducir el riesgo de fallas y ofrecer un servicio más seguro y confiable para los pasajeros.

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Para mitigar el impacto de la suspensión, estarán habilitadas varias rutas integradas de transporte. Entre ellas se encuentran la 250i La Huerta–Moravia, con integración en la estación Universidad; la 250i Pajarito–Aurora, conectada con la estación Floresta; además de las rutas 255-5i Parque de San Cristóbal y 255-6i Nuevo Occidente, que tendrán integración en la estación Estadio.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, ya que podrían presentarse mayores tiempos de desplazamiento durante los días de intervención.

El servicio en la línea J del Metrocable se restablecerá el 23 de julio. El Metro de Medellín también informó que, una vez finalicen estos trabajos, el mantenimiento preventivo continuará de manera progresiva en las líneas H, M, K, P y L del sistema de cables aéreos.

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