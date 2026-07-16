Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín entregó una dotación deportiva con más de 43.000 implementos para fortalecer las clases de educación física en 124 colegios oficiales.

Medellín entrega más de 43 mil implementos para fortalecer el deporte

La dotación deportiva de las instituciones educativas oficiales de Medellín se fortalecerá con la entrega de más de 43.000 implementos destinados a mejorar las condiciones para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte en 124 sedes escolares del Distrito.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Medellín, contó con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y busca brindar a niñas, niños y jóvenes mejores herramientas para complementar su formación integral a través del ejercicio y la actividad física.

La dotación deportiva incluye balones para baloncesto, fútbol, microfútbol, balonmano y voleibol, además de ajedreces, bandas elásticas, colchonetas, conos de señalización, cronómetros, petos, cuerdas, mancuernas, pitos, infladores y tulas para balones.

También se entregaron mesas, mallas, raquetas y pelotas para tenis de mesa, entre otros implementos que fortalecerán las clases de educación física y las actividades recreativas en los planteles.

Lea también: ¡Póngale cuidado! Habilitan rutas de buses alternas tras falla en el Metro de Medellín.

Con estos nuevos recursos, la alcaldía busca promover hábitos de vida saludable entre los estudiantes, fortalecer el trabajo en equipo, fomentar la convivencia y contribuir al desarrollo de habilidades físicas y socioemocionales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Alcaldía destacó que estos implementos también facilitarán el trabajo de los docentes, quienes contarán con más herramientas para convertir el deporte en un escenario de aprendizaje, participación e integración dentro de las instituciones educativas.

La entrega hace parte de las acciones que adelanta el Distrito para mejorar los entornos escolares y garantizar que los estudiantes dispongan de espacios y recursos adecuados para su formación.

Con esta dotación, Medellín espera seguir impulsando el bienestar, la recreación y el desarrollo integral de la comunidad educativa en los colegios oficiales de la ciudad.

Más noticias de Medellín