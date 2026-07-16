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    Medellín entrega más de 43 mil implementos para fortalecer el deporte

    La nueva dotación deportiva que busca fortalecer la actividad física, la recreación y el bienestar de los estudiantes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín entrega más de 43 mil implementos para fortalecer el deporte

    Resumen: Medellín entregó una dotación deportiva con más de 43.000 implementos para fortalecer las clases de educación física en 124 colegios oficiales.

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    La dotación deportiva de las instituciones educativas oficiales de Medellín se fortalecerá con la entrega de más de 43.000 implementos destinados a mejorar las condiciones para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte en 124 sedes escolares del Distrito.

    La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Medellín, contó con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y busca brindar a niñas, niños y jóvenes mejores herramientas para complementar su formación integral a través del ejercicio y la actividad física.

    La dotación deportiva incluye balones para baloncesto, fútbol, microfútbol, balonmano y voleibol, además de ajedreces, bandas elásticas, colchonetas, conos de señalización, cronómetros, petos, cuerdas, mancuernas, pitos, infladores y tulas para balones.

    También se entregaron mesas, mallas, raquetas y pelotas para tenis de mesa, entre otros implementos que fortalecerán las clases de educación física y las actividades recreativas en los planteles.

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    Con estos nuevos recursos, la alcaldía busca promover hábitos de vida saludable entre los estudiantes, fortalecer el trabajo en equipo, fomentar la convivencia y contribuir al desarrollo de habilidades físicas y socioemocionales.

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    La Alcaldía destacó que estos implementos también facilitarán el trabajo de los docentes, quienes contarán con más herramientas para convertir el deporte en un escenario de aprendizaje, participación e integración dentro de las instituciones educativas.

    La entrega hace parte de las acciones que adelanta el Distrito para mejorar los entornos escolares y garantizar que los estudiantes dispongan de espacios y recursos adecuados para su formación.

    Con esta dotación, Medellín espera seguir impulsando el bienestar, la recreación y el desarrollo integral de la comunidad educativa en los colegios oficiales de la ciudad.

    Medellín entrega más de 43 mil implementos para fortalecer el deporte

    Foto de cortesía.

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