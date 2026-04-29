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    Parada total: Línea J del Metrocable queda fuera de servicio y complica la mañana en Medellín

    La movilidad en el occidente de Medellín presenta afectaciones tras una novedad técnica en el Metrocable.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín proyecta el metrocable más largo de la ciudad: conectará San Antonio de Prado con La Estrella
    Foto de archivo.
    Parada total: Línea J del Metrocable queda fuera de servicio y complica la mañana en Medellín

    Resumen: Línea J del Metrocable en Medellín suspende servicio por falla técnica y afecta movilidad de usuarios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La suspensión del servicio en la Línea J del Metrocable generó afectaciones en la movilidad de los usuarios durante la mañana de este miércoles 29 de abril en Medellín.

    La interrupción se presentó desde primeras horas del día en el tramo que conecta las estaciones de San Javier y La Aurora.

    De acuerdo con el reporte oficial del sistema de transporte, la medida se tomó debido a un inconveniente técnico que obligó a detener la operación en toda la línea.

    Como consecuencia, el servicio no está siendo prestado en ninguna de las estaciones de este corredor, lo que ha impactado a quienes dependen de este medio para desplazarse hacia el occidente de la ciudad.

    Personal especializado se encuentra trabajando en la verificación y solución de la falla con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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    Ante esta situación, se ha recomendado a la ciudadanía hacer uso de rutas alternas de transporte público o integraciones disponibles en el sistema, con el fin de reducir los retrasos en los desplazamientos, especialmente en horas de alta demanda.

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    La empresa operadora indicó que continuará informando sobre el avance de las labores técnicas a través de sus canales oficiales y en las estaciones, una vez se logre normalizar el servicio en la Línea J.

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