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    Briceño levanta toque de queda tras ola violenta que sacudió al municipio

    Tras semanas de tensión por hechos de violencia, el municipio Briceño toma decisiones sobre medidas de seguridad. La situación sigue bajo monitoreo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Briceño levanta toque de queda tras ola violenta que sacudió al municipio
    Foto sacada de redes sociales.
    Briceño levanta toque de queda tras ola violenta que sacudió al municipio

    Resumen: Briceño levanta restricciones de movilidad y comercio tras evaluar situación de seguridad en el municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El levantamiento de las restricciones en el municipio de Briceño, en Antioquia, marca un cambio en las medidas adoptadas por las autoridades locales tras los recientes hechos de violencia que afectaron tanto la zona rural como el área urbana.

    Según informó la alcaldía, las restricciones que incluían toque de queda nocturno, limitaciones a la movilidad, ley seca y controles a la circulación de motocicletas dejaron de regir a partir de finales de abril.

    Estas medidas habían sido implementadas en distintas ocasiones durante lo que va del año como respuesta a episodios de inseguridad.

    Los hechos que motivaron estas decisiones se remontan a comienzos de mes, cuando se registraron situaciones violentas que dejaron afectaciones materiales, miembros de la fuerza pública lesionados y denuncias relacionadas con desplazamientos forzados. También se reportaron amenazas contra funcionarios locales, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en el municipio.

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    Durante el periodo en que estuvieron vigentes las restricciones, los horarios comerciales fueron reducidos y se establecieron controles adicionales para garantizar la tranquilidad de la población. Sin embargo, tras evaluar el comportamiento reciente de la seguridad, las autoridades consideraron viable su levantamiento.

    A pesar de la flexibilización de estas medidas, se mantiene una limitación puntual relacionada con el estacionamiento en espacios cercanos al parque principal, como parte de las acciones preventivas.

    Las autoridades locales indicaron que continuarán monitoreando la situación para reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad, mientras buscan mantener condiciones de seguridad estables para los habitantes de Briceño tras el retiro de las restricciones.

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