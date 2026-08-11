¡Ojo usuarios! Metrocable línea H no opera hoy por daños tras el sismo

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Resumen: El Metrocable línea H no opera hoy mientras avanzan las inspecciones y correctivos tras las afectaciones encontradas luego del sismo.

El Metrocable línea H, que conecta Oriente con La Sierra, continúa fuera de servicio este martes 11 de agosto mientras avanzan las inspecciones técnicas y los correctivos necesarios tras las afectaciones encontradas luego del fuerte sismo registrado este lunes en Colombia.

El Metro de Medellín informó que el personal técnico continúa trabajando en la zona con el objetivo de revisar detalladamente la infraestructura y solucionar las novedades identificadas después del movimiento telúrico. Las labores buscan garantizar que el sistema pueda volver a operar bajo todas las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios.

La entidad confirmó que los trabajos no pudieron finalizar durante la noche del lunes, por lo que la operación comercial del Metrocable línea H no inició este martes.

Mientras permanecen suspendidos los recorridos, el Metro de Medellín recomendó a los usuarios hacer uso de las rutas alternas disponibles para facilitar sus desplazamientos durante el desarrollo de los trabajos.

Entre las opciones habilitadas está la ruta C6-006, que puede abordarse cerca de la estación Villa Sierra y realiza su integración en la estación Alejandro Echavarría.

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También se encuentra disponible la ruta 107 Perlas, que puede tomarse cerca de la estación Miraflores y la parada Loyola. Este servicio también integra en la estación Alejandro Echavarría.

El sistema de transporte pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las novedades sobre el avance de las labores y la posible fecha de reanudación del servicio.

Por ahora, la prioridad es completar los correctivos y verificar las condiciones de seguridad antes de poner nuevamente en funcionamiento el Metrocable línea H.

La suspensión se mantiene como parte de las medidas adoptadas por el Metro de Medellín después del sismo, mientras continúan las revisiones necesarias para garantizar una operación segura.

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