Resumen: El sistema tendrá 5 kilómetros, seis estaciones y beneficiará a más de 210.000 personas. La inversión será de $1,3 billones con recursos del Distrito.

Medellín proyecta el metrocable más largo de la ciudad: conectará San Antonio de Prado con La Estrella

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó los avances del nuevo metrocable que conectará el corregimiento de San Antonio de Prado con el municipio de La Estrella, un proyecto que busca transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida en esta zona del sur del Valle de Aburrá.

La iniciativa, desarrollada en conjunto con Metro de Medellín, contempla la construcción del cable aéreo urbano más largo de la ciudad, con una extensión aproximada de cinco kilómetros y seis estaciones.

Según la alcaldía, este sistema se convertirá en una “tercera vía” de acceso para San Antonio de Prado, al ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, segura y eficiente, en línea con los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).

“Petro le prometió a Medellín cinco metrocables y no hizo ni uno, nosotros sí le cumplimos a la gente. Este no tiene ni un peso del Gobierno Nacional, es con recursos del Distrito”, afirmó el mandatario.

Uno de los principales impactos será la reducción en los tiempos de desplazamiento. Trayectos que actualmente pueden tardar entre 45 y 60 minutos pasarían a realizarse en cerca de 20 minutos entre el parque de San Antonio de Prado y la estación La Estrella.

Además del ahorro en tiempo, el proyecto también representará un alivio económico para los usuarios.

De acuerdo con estimaciones oficiales, una persona podría ahorrar cerca de $40.000 mensuales en transporte, lo que se traduce en un beneficio directo para la economía de los hogares.

El metrocable tendrá capacidad para movilizar aproximadamente 2.700 personas por hora en cada sentido, lo que equivale a unos 30.000 usuarios diarios. En total, se estima que más de 210.000 personas se verán beneficiadas con esta nueva línea.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este sería el séptimo cable aéreo del Valle de Aburrá y el más largo en operación urbana (sin contar la línea turística a Arví), consolidando a Medellín como referente en soluciones de movilidad innovadoras con impacto social.

Lea también: ONU advierte que 185 municipios de Colombia están en riesgo de violencia de cara a las elecciones presidenciales

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad, en la que se analizan aspectos técnicos, financieros y prediales, así como el diseño definitivo del sistema, incluyendo número de cabinas, pilonas y estaciones.

Por su parte, el gerente del Metro, Tomás Andrés Elejalde Escobar, destacó que esta nueva conexión permitirá integrar de forma más eficiente a los habitantes de San Antonio de Prado, La Estrella e Itagüí con el resto del área metropolitana.

De acuerdo con el cronograma, el proyecto pasaría a fase de contratación en el tercer trimestre de 2027. La inversión estimada es de $1,3 billones, financiados en su totalidad por el Distrito, y la construcción tendría una duración aproximada de 30 meses una vez se inicien las obras.

Con esta apuesta, Medellín busca seguir avanzando en un modelo de movilidad sostenible que reduzca brechas sociales, conecte territorios y mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Más noticias de Medellín