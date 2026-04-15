ONU advierte que 185 municipios de Colombia están en riesgo de violencia de cara a las elecciones presidenciales

Resumen: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas frente al panorama de seguridad en Colombia ante la proximidad de las elecciones presidenciales

Minuto30.com .- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas frente al panorama de seguridad en Colombia ante la proximidad de las elecciones presidenciales. Según advirtió el organismo internacional, un total de 185 municipios en el territorio nacional se encuentran actualmente en situación de riesgo por posibles escenarios de violencia electoral.

A través de esta alerta, la entidad hace un llamado de atención urgente al Gobierno Nacional, a las fuerzas armadas y a las autoridades electorales para que se implementen medidas preventivas y se refuercen los esquemas de seguridad en las regiones más vulnerables. La prioridad es garantizar que el proceso democrático se desarrolle en paz y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libre de presiones, coacciones o amenazas.

De igual forma, la advertencia subraya la necesidad de proteger la integridad física de los candidatos y líderes políticos que adelantarán sus campañas en estos territorios. Esta alerta temprana busca que el Estado se anticipe a los riesgos y evite que la contienda por la Presidencia de la República se vea empañada por el accionar de grupos armados ilegales o la alteración del orden público en las zonas históricamente más afectadas por el conflicto.