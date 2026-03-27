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    Metrocable Arví ajusta tarifas y operación por Semana Santa

    El Metrocable hacia Arví tendrá cambios clave en Semana Santa: tarifas especiales y mayor operación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Metrocable Arví ajusta tarifas y operación por Semana Santa

    Resumen: El Metrocable Arví ofrecerá tarifas especiales y ampliación de servicio durante Semana Santa para facilitar el acceso de visitantes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Metrocable turístico hacia Arví se convierte nuevamente en protagonista durante la Semana Santa, con una serie de beneficios que buscan atraer a más visitantes y facilitar el acceso a uno de los destinos naturales más importantes del Valle de Aburrá.

    Las autoridades del sistema de transporte anunciaron tarifas diferenciales y ajustes en la operación para responder al aumento de viajeros en esta temporada.

    Uno de los principales atractivos es el costo especial de $3.900 para usuarios de estratos 1, 2 y 3, así como para afiliados a ciertas cajas de compensación, lo que ha permitido que el Metrocable sea cada vez más accesible para distintos sectores de la población. Esta estrategia, implementada desde el año pasado, busca incentivar el turismo responsable y fortalecer la conexión de la ciudadanía con espacios naturales.

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    Además, se confirmó que el servicio de la línea turística hacia Arví operará de manera excepcional un martes durante la Semana Santa, pese a que habitualmente ese día no presta servicio. La decisión responde a la alta demanda de visitantes que aprovechan estos días para actividades de descanso, cultura y naturaleza.

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    Las tarifas varían según el tipo de usuario. Mientras algunos beneficiarios acceden a precios reducidos, otros viajeros deben asumir costos diferenciados dependiendo de su perfil. Con esto, se busca mantener un equilibrio entre el acceso incluyente y la sostenibilidad del sistema.

    Para esta Semana Santa, los visitantes encontrarán una agenda variada que incluye recorridos guiados, actividades tradicionales y espacios recreativos, lo que convierte el destino en una opción completa para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

    Los horarios también fueron ajustados para cubrir la demanda de la temporada, permitiendo que más personas puedan disfrutar del trayecto y de la oferta ambiental que ofrece este emblemático lugar de Antioquia.

    Metrocable Arví ajusta tarifas y operación por Semana Santa

    Foto de cortesía.

    Metrocable Arví ajusta tarifas y operación por Semana Santa

    Foto de cortesía.

    Metrocable Arví ajusta tarifas y operación por Semana Santa

    Foto de cortesía.

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