Resumen: Más de 3.500 policías fueron desplegados en Antioquia para reforzar la seguridad durante la Semana Santa.

Semana Santa blindada: más de 3.500 policías en las calles de Antioquia

La seguridad en Antioquia durante la Semana Santa será reforzada con un amplio despliegue institucional que busca garantizar tranquilidad tanto a residentes como a turistas.

Las autoridades confirmaron la activación de un plan especial que contempla la presencia de más de 3.500 uniformados en distintos puntos estratégicos del departamento, en medio de una de las temporadas con mayor movilidad del año.

Durante estos días, los uniformados estarán ejecutando labores de control, prevención y vigilancia en todo el departamento, con énfasis en municipios con vocación turística y en aquellos donde tradicionalmente se concentran grandes cantidades de visitantes. Además, habrá presencia activa en espacios públicos para evitar situaciones que alteren el orden público.

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El operativo también contempla acciones coordinadas para mejorar la movilidad en las principales vías, teniendo en cuenta el incremento en el flujo vehicular.

Las autoridades buscan reducir riesgos asociados a accidentes de tránsito y garantizar desplazamientos seguros para quienes ingresan o salen de Antioquia.

Desde la institución se hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad, respete las normas y contribuya al buen comportamiento colectivo durante esta temporada. Asimismo, se recordó la importancia de acatar las recomendaciones de las autoridades, especialmente en lugares concurridos.

Las líneas de atención estarán disponibles de manera permanente para reportar cualquier emergencia o situación sospechosa, lo que permitirá una reacción más rápida por parte de las autoridades.

Con este despliegue, la Policía espera que la Semana Santa transcurra en completa calma, promoviendo no solo la protección de los ciudadanos, sino también el respeto por los espacios de recogimiento y reflexión que caracterizan esta época.

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