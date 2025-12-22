Metrocable Arví reduce su tarifa para afiliados de Comfenalco

Resumen: El Metrocable Arví bajó su tarifa a $3.500 para afiliados de Comfenalco categorías A y B. Más de 445 mil personas podrán acceder al beneficio.

Viajar al Parque Arví en el Metrocable turístico (Línea L) ahora será mucho más económico para miles de personas en el Valle de Aburrá. Gracias a un nuevo acuerdo entre el Metro de Medellín y la caja de compensación Comfenalco, los afiliados de las categorías A y B podrán acceder a una tarifa especial de $3.500, lo que representa una reducción del 75% frente al valor que se pagaba el año anterior.

Este beneficio impactará directamente a 445.546 personas afiliadas a Comfenalco que residen en el área metropolitana y que devengan hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para acceder al descuento, los usuarios deberán presentar su documento de identidad en los puntos de venta del Metrocable Línea L, ubicados en las estaciones Santo Domingo L y Arví.

La medida se suma a otras estrategias implementadas desde abril de 2025, cuando se estableció una tarifa preferencial para personas de estratos 1, 2 y 3 domiciliadas en el Valle de Aburrá y zonas de influencia del Parque Arví, con el objetivo de democratizar el acceso a este importante destino natural y turístico de Medellín.

Quienes pertenezcan a la categoría C de Comfenalco también podrán acceder al servicio, aunque deberán pagar una tarifa diferencial de $10.950.

Desde el Metro de Medellín se destacó que esta iniciativa hace parte de su compromiso con una movilidad que conecta experiencias, promueve el turismo sostenible y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

En plena temporada de vacaciones de fin y comienzo de año, el Parque Arví se posiciona como uno de los planes más atractivos para las familias, ofreciendo actividades como senderismo, experiencias silleteras, eventos culturales, música, yoga y visitas a espacios como el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas.

Este acuerdo es resultado del trabajo conjunto entre la alcaldía de Medellín, la Corporación Parque Arví, el Metro de Medellín, Comfenalco, Comfama, la Red Turística de Santa Elena y la Corporación de Silleteros, con el propósito de acercar a más ciudadanos a uno de los pulmones verdes más importantes de la región.

