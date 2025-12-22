Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá incautó más de 6.000 unidades de pólvora en operativos realizados en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe, como parte de los controles durante la temporada decembrina. Los decomisos se lograron en un establecimiento comercial y una papelería, uno de ellos tras denuncia ciudadana, y dejaron sanciones administrativas a los responsables. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso ilegal de pólvora para prevenir accidentes y proteger a la comunidad.

¡Navidad bajo control! Incautan más de 6.000 unidades de pólvora durante operativos en Bogotá

Las autoridades en Bogotá reforzaron los operativos contra la comercialización ilegal de pólvora durante la temporada decembrina, lo que permitió la incautación de más de 6.000 unidades de material pirotécnico en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos, adelantados por la Policía Metropolitana, se concentraron en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe y hacen parte de una estrategia preventiva orientada a reducir riesgos para la vida y la integridad de la ciudadanía durante las celebraciones de fin de año.

Estas acciones responden al incremento del uso, almacenamiento y venta irregular de pólvora, una práctica que cada diciembre deja personas lesionadas —en especial menores de edad— y representa un alto riesgo por la posibilidad de incendios, explosiones y alteraciones al orden público.

Primer operativo: hallazgo en establecimiento del centro de la ciudad

El primer procedimiento se desarrolló en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires, una zona de alta actividad comercial. Durante labores de inspección, uniformados detectaron un establecimiento abierto al público que almacenaba material pirotécnico sin cumplir con los requisitos legales.

En el lugar fueron incautadas 1.496 unidades de pólvora, incluyendo artículos considerados de alto riesgo por su capacidad explosiva. Según informaron las autoridades, el material tenía un valor comercial aproximado de 10 millones de pesos, lo que evidencia la dimensión del negocio ilegal.

Como resultado del operativo, los responsables del establecimiento fueron sancionados con comparendos, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Segundo procedimiento: incautación tras alerta de la comunidad

El segundo operativo tuvo lugar en el barrio Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y fue posible gracias a la información suministrada por ciudadanos del sector. La denuncia advertía sobre la presunta venta irregular de pólvora en una papelería.

Tras verificar la información, los uniformados hallaron 4.880 unidades de juegos pirotécnicos almacenadas y listas para su distribución. El material incluía voladores, martillos explosivos, volcanes, bengalas, tortas pirotécnicas y otros elementos altamente peligrosos, especialmente si son manipulados por personas sin experiencia o por menores de edad.

Al igual que en el primer caso, los responsables fueron objeto de sanciones administrativas por incumplir la normativa vigente.

Balance de incautaciones durante diciembre

Con estas acciones, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo corrido del mes de diciembre se han decomisado 2,2 toneladas de pólvora en diferentes operativos realizados en la ciudad.

Más de 6.000 unidades de pólvora fueron incautadas en Bogotá durante operativos en Los Mártires y Rafael Uribe Uribe. La información ciudadana sigue siendo pieza clave para cuidar la salud de toda la comunidad. En diciembre ya van 2,2 toneladas incautadas. #NavidadConPróposito pic.twitter.com/H8nLMHgDmh — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 22, 2025

Este balance evidencia que, pese a las campañas de sensibilización y a las restricciones existentes, el comercio ilegal de material pirotécnico continúa siendo una problemática recurrente en la capital.

Las autoridades reiteraron que la manipulación indebida de pólvora representa un grave riesgo para la salud pública. Durante esta época del año, se registran casos de quemaduras, amputaciones, lesiones oculares e incluso fallecimientos, muchos de ellos asociados al uso de artículos no autorizados.

Adicionalmente, el almacenamiento inadecuado de pólvora en viviendas o locales comerciales puede provocar emergencias de gran magnitud, poniendo en peligro a comunidades enteras, especialmente en sectores densamente poblados.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando la venta, almacenamiento y transporte ilegal de pólvora a través de las líneas de emergencia o ante las autoridades competentes. Asimismo, recordó que el incumplimiento de la normativa vigente conlleva sanciones económicas y posibles consecuencias legales, reiterando que la prevención y la corresponsabilidad ciudadana son claves para evitar tragedias durante las festividades de fin de año.