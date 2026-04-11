Resumen: El semillero Metroaventureros del Metro de la 80 inicia su ciclo 2026 con 30 niños del occidente de Medellín. Aprenderán sobre sostenibilidad y Cultura Metro.

¡Pequeños gigantes al mando! Inicia el nuevo semillero que enseña a los niños sobre sostenibilidad y Cultura Metro

El futuro del transporte sostenible en Medellín no solo se construye con rieles y cemento, sino también con la educación de las nuevas generaciones. Un grupo de 30 niños y niñas residentes de la zona occidental de la ciudad ha iniciado oficialmente su formación en el semillero Metroaventureros.

Este semillero es una iniciativa estratégica del proyecto Metro de la 80. Este programa busca que los menores que viven en el área de influencia directa de la futura obra se conviertan en los principales embajadores de la conciencia ambiental y la Cultura Metro, preparándolos para ser ciudadanos responsables con el entorno y usuarios ejemplares del sistema de transporte eléctrico que transformará su sector.

Desde su creación en el año 2024, un total de 38 menores han pasado por esta experiencia pedagógica que siembra la semilla del compromiso con el planeta.

El ciclo de este 2026 arrancó el pasado 28 de marzo en las instalaciones del ITM, donde los pequeños, acompañados por sus padres, comenzaron un viaje de aprendizaje que combina el juego con la reflexión académica.

Lea también: ¡No solo son perros y gatos! Buscan hogar para cinco cerdos rescatados en Medellín

A través de Metroaventureros, los participantes exploran temáticas fundamentales como la arqueología, el reconocimiento del patrimonio, el uso responsable del agua y las energías renovables, integrando estos conocimientos a su vida cotidiana y a su relación con la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La experiencia de los integrantes de Metroaventureros incluye visitas guiadas a lugares emblemáticos como el Cerro El Volador, el Jardín Botánico y diversas bibliotecas públicas, espacios que muchos de ellos descubren por primera vez gracias al programa.

El próximo encuentro está programado para el sábado 18 de abril en el centro comercial Florida, donde los niños aprenderán sobre pigmentos naturales y conocerán los avances digitales del proyecto.

Con estas acciones, el Metro de la 80 garantiza que la sostenibilidad sea un estilo de vida para las familias del occidente, asegurando que el desarrollo tecnológico de la ciudad camine de la mano con la formación humana y el respeto por la biodiversidad.

Más noticias de Medellín