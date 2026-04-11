¡No solo son perros y gatos! Buscan hogar para cinco cerdos rescatados en Medellín

Resumen: La Alcaldía de Medellín busca familias para adoptar cinco cerditos rescatados, incluyendo a Cábala, una vietnamita. Conozca cómo es el proceso de adopción responsable.

Medellín continúa consolidándose como una ciudad referente en el respeto por todas las formas de vida, extendiendo sus programas de protección más allá de las mascotas tradicionales.

En una reciente, la alcaldía anunció que cinco cerdos rescatados están listos para encontrar una familia que los vea como compañeros y no como animales de producción.

Entre los candidatos se encuentran ‘Carboncillo’, ‘Lola’, ‘Blanquita’ y ‘Negrita’, cuatro ejemplares de la variedad minipig, además de ‘Cábala’, una cerdita vietnamita que se ha convertido en el símbolo de la adopción responsable tras esperar por un hogar durante casi dos años.

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La historia de ‘Cábala’ es un llamado a la conciencia sobre la tenencia de especies no convencionales. La cerdita fue entregada a la alcaldía luego de que sus antiguos cuidadores la acogieran pensando que mantendría un tamaño pequeño; sin embargo, al crecer más de lo esperado, la familia no pudo hacerse cargo. Actualmente, busca un espacio donde se valore su naturaleza de ser sintiente.

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Según la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, la adopción de estas especies ha tomado fuerza en la capital antioqueña, logrando que caballos, vacas, gallinas y hasta piscos encuentren una segunda oportunidad lejos del maltrato o el abandono.

Los interesados en sumar a uno de estos animales a su vida pueden comunicarse a la línea 311 795 0799 para recibir asesoría.

La Alcaldía enfatizó que adoptar un cerdo, ya sea minipig o vietnamita, requiere un compromiso real con su espacio y alimentación, transformando la vida de los animales y de las familias que deciden ofrecerles un entorno de respeto y protección definitiva.

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