¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

El DIM, que no pierde hace 10 partidos, está listo para recibir este domingo a Atlético Nacional en un nuevo clásico montañero.

El rojo de la montaña podría tener para este juego, de nuevo, a su estelar portero, Washington Aguerre que por una lesión ha estado ausente.

El Equipo del Pueblo, que ya pudo tener a Aguerre como suplente en el juego de vuelta de la Copa BetPlay contra Fortaleza, ya lo podría usar.

Sin duda, un clásico es un juego que ninguno se quiere perder, sin embargo, la palabra final para saber si el uruguayo será titular o no, la tendrá el técnico Alejandro Restrepo.

Por Liga BetPlay II-2025, el Poderoso, lleva un total de 6 partidos ganando, lo que le pone presión al verde paisa.

Los números del rojo de la montaña, con Jarlan Barrera a la cabeza, vienen siendo perfectos.

Números que van en contravía del complicado arranque de campeonato del rojo de la montaña que tras perder el título, tuvo un evidente bajón futbolístico.

El clásico también será la oportunidad para ver a Jarlan Barrera jugando contra el Nacional, equipo del que no salió en los mejores términos.

El clásico de la montaña se disputará este domingo, en el coloso de la 74, desde las 6:20 de la tarde, con las dos hinchadas y tribunas llenas.

