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Resumen: La seguridad electoral en Medellín contará con más de 4.000 uniformados, ley seca y servicio gratuito del Metro durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

¿Listo para votar? Estas son las medidas para las elecciones de este domingo en Medellín

La seguridad electoral será una de las prioridades en Medellín durante la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio. La Alcaldía anunció un amplio dispositivo institucional y de Fuerza Pública para garantizar que la jornada democrática se desarrolle con normalidad, transparencia y sin alteraciones del orden público.

Tras una reunión de coordinación liderada por el alcalde Federico Gutiérrez y autoridades militares, policiales y electorales, se confirmó que la ciudad contará con 250 puestos de votación y 5.329 mesas habilitadas para recibir a los ciudadanos que acudirán a las urnas.

Como parte del plan de seguridad electoral, más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados antes, durante y después de la jornada.

El operativo contempla personal de inteligencia e investigación criminal, más de 100 policías motorizados para custodiar el transporte del material electoral y vigilancia permanente en centros de almacenamiento y puntos estratégicos de la ciudad.

Además, más de 1.000 uniformados integrarán patrullas de control en zonas residenciales, comerciales, deportivas y culturales.

A esto se suma el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y del helicóptero Halcón, que realizará monitoreo aéreo y coordinación en tiempo real con los diferentes dispositivos de seguridad.

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La alcaldía también confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 4:00 de la mañana del domingo, desde donde se hará seguimiento continuo al desarrollo de las elecciones y se coordinarán las acciones necesarias ante cualquier eventualidad.

Dentro de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad electoral, se mantendrá la ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta el mediodía del lunes.

Asimismo, la Registraduría informó que el puesto de votación de San Diego operará con normalidad tras los ajustes realizados luego de la primera vuelta.

Como incentivo para la participación ciudadana, el Metro de Medellín prestará servicio gratuito en toda su red integrada entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde del domingo.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para acudir temprano a votar y participar activamente en la jornada democrática.

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