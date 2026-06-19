Incautan 16 kilogramos de clorato de potasio en la vía Medellín – Sonsón

Resumen: El operativo fue llevado a cabo por los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia en el sector conocido como Piedemonte

Minuto30.com .- En las últimas horas, las autoridades lograron la incautación de una encomienda que iba con destino a Sonsón que contenía 16 kilogramos de clorato de potasio. El hallazgo se produjo el 17 de junio de 2026, aproximadamente a las 09:00 horas, mediante actividades rutinarias de prevención, control y registro a personas y vehículos.

El operativo fue llevado a cabo por los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia en el sector conocido como Piedemonte, ubicado en el kilómetro 36+900 del corredor vial que comunica a la ciudad de Medellín con el municipio de Sonsón.

Finalmente, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que el material químico confiscado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de La Ceja, entidad que se encargará de adelantar las respectivas investigaciones y actuaciones judiciales correspondientes.