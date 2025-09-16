Resumen: El Metro de Medellín se pronunció sobre el trágico accidente en el que un bus de Metroplús atropelló y decapitó a un habitante de calle en La Minorista el 15 de septiembre. La entidad lamentó la muerte y justificó la decisión del conductor de continuar su marcha, alegando que buscaba proteger a los usuarios de la agresión de otras personas en condición de calle que atacaron el bus. El caso está siendo investigado.

Metro se pronunció, un día después, sobre el bus de Metroplús que atropelló y decapitó a habitante de calle

A través de sus redes sociales, el Metro de Medellín se pronunció, tras varias críticas de personas que condenaban el silencio de la entidad, luego de que un bus del Metroplús atropellara y decapitara a un habitante de calle al frente de La Minorista.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes, 15 de septiembre, y según se pudo conocer, el bus padrón atropelló a un habitante de calle, lo que generó que otras personas que estaban allí en condición de calle se acercaran y, al parecer, la situación se tornó complicada.

Tras estos hechos, la entidad se pronunció, casi que un día después, en sus redes sociales. A través de X, indicaron: «El Metro de Medellín lamenta profundamente la muerte de un peatón, causada por un accidente de tránsito ocurrido este lunes 15 de septiembre en la línea 1 de buses, en el sector de La Minorista».

Le puede interesar: ¡Histórico! Karol G brillará en Coachella 2026 como la primera colombiana en ser headliner del festival

Además, la entidad habría justificado el hecho de que el conductor haya decapitado al habitante de calle, indicando que él buscó proteger la vida de los usuarios que iban en el bus: «La información que tenemos hasta el momento indica que, después del siniestro, se presentaron alteraciones de orden público en los alrededores, cuando algunas personas atacaron el bus en el que viajaban varios usuarios. Esto ocasionó que el conductor, al ver amenazada su integridad y la de las demás personas, continuara la marcha del vehículo».

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Por último explicaron que «el caso está siendo investigado por las autoridades competentes, y desde la empresa continuaremos brindando toda la colaboración necesaria para esclarecer las causas».

Metro se pronunció, un día después, sobre el bus de Metroplús que atropelló y decapitó a habitante de calle