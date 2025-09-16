¡Histórico! Karol G brillará en Coachella 2026 como la primera colombiana en ser headliner del festival

Resumen: Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026, convirtiéndose en la primera mujer latina y colombiana en ocupar el puesto principal del festival, que se realizará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California. La cantante compartirá el escenario estelar con Justin Bieber y Sabrina Carpenter, en medio del éxito de su álbum Tropicoqueta y tras presentaciones destacadas como el show de medio tiempo de la NFL en Brasil y su actuación junto a Andrea Bocelli en el Vaticano.

La música latina celebrará un nuevo hito el próximo año: Karol G liderará el cartel de Coachella 2026, convirtiéndose en la primera artista colombiana y la primera mujer latina en ser headliner de este reconocido festival. La cita se llevará a cabo, como es tradición, en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

El anuncio del lineup confirmó que la artista paisa compartirá el lugar estelar con Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes se alternarán como cabezas de cartel junto a otros grandes de la música. La artista colombiana será la figura central de las presentaciones de los domingos, consolidando el alcance global que ha ganado su carrera.

Karol G celebró la noticia en sus redes con un mensaje que desató la euforia de sus fans: «Coachella 2026, LA BICHOTA ES HEADLINER Nos vemos en el desierto ✨ #TROPICOACHELLA MODE ON». En cuestión de minutos, las reacciones estallaron, destacando el orgullo que despierta su ascenso en un escenario tan emblemático.

Esta invitación llega en un momento estelar para la artista. Después del éxito de su reciente álbum ‘Trópicoqueta’, y de impactantes presentaciones como el show de medio tiempo en el partido de la NFL en Brasil y un inolvidable concierto en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde cantó junto al tenor Andrea Bocelli. Estos logros refuerzan su estatus como una de las figuras más influyentes de la música actual.

La participación de Karol G no solo representa un triunfo personal, sino también un paso significativo para las mujeres y la música latina en escenarios globales. Su presencia como headliner confirma que su proyección internacional sigue en ascenso y que su propuesta artística continúa rompiendo barreras.

Las entradas para Coachella 2026 estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, y todo indica que el público latino jugará un papel clave en convertir esta edición en una de las más vibrantes de la historia del festival.