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Resumen: El Metro de Medellín mantiene varias líneas fuera de servicio tras el sismo. Conozca cuáles funcionan y cuáles permanecen suspendidas mientras avanzan las inspecciones.

¡Pilas, pasajeros! El Metro de Medellín sigue con varias líneas fuera de servicio

El Metro de Medellín continúa con restricciones en su operación luego del fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes, mientras equipos técnicos adelantan inspecciones para determinar las condiciones del sistema y avanzar en el restablecimiento del servicio comercial.

De acuerdo con la actualización entregada por la empresa, después del movimiento telúrico comenzaron las revisiones del sistema con el paso de los primeros trenes, aunque estos recorridos se realizan sin operación comercial.

De manera paralela, el personal técnico del Metro de Medellín desarrolla inspecciones en diferentes estaciones y pilonas, con el propósito de verificar posibles afectaciones y establecer las condiciones necesarias para reanudar progresivamente el servicio para los usuarios.

Por el momento, las líneas A y B de trenes permanecen fuera de servicio, por lo que los usuarios de estos recorridos deberán tener en cuenta la suspensión mientras continúan las labores de revisión.

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La situación también afecta varias líneas de Metrocable. Se encuentran fuera de servicio las líneas H, J, K, L, M y P, mientras avanzan las inspecciones correspondientes.

En contraste, otras modalidades de transporte del sistema continúan funcionando. El Tranvía T permanece en servicio, al igual que las rutas de buses 1, 2 y O.

La empresa señaló que las verificaciones continuarán durante la jornada y que el objetivo de estas labores es garantizar las condiciones de seguridad antes de avanzar hacia la normalización de la operación.

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El Metro de Medellín agradeció la comprensión de los usuarios mientras se desarrollan las inspecciones ocasionadas por el sismo y se define el comportamiento de las diferentes líneas del sistema.

🔴 ACTUALIZACIÓN 📢 Atención

Luego del sismo, avanzamos en las inspecciones al sistema con el paso de los primero trenes sin operación comercial. Paralelo a esto, nuestro personal técnico realiza inspecciones a estaciones y pilonas con el fin de restablecer el servicio… https://t.co/3K1AJWFPf1 pic.twitter.com/JDc0TZkxi8 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) August 10, 2026

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