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«El edificio colapsó, vengan»: Desgarrador relato de un intensivista en Cali pidiendo ayuda para sacar pacientes

En medio de la emergencia que atraviesa Cali tras el potente temblor registrado en la mañana de este lunes, un médico de la Clínica Vallesalud difundió un angustioso video solicitando la ayuda urgente de la comunidad y de los organismos de socorro para evacuar a decenas de pacientes.

Urgente llamado para evacuar UCI e intubados

En las imágenes grabadas por el profesional de la salud con tapabocas y gorro quirúrgico, se percibe el momento de máxima tensión mientras transita por los pasillos comprometidos del centro asistencial:

«Todas las personas que puedan venir a ayudar a la Clínica Vallesalud, vengan rápido. Tengo muchos pacientes en la UCI, en hospitalización, necesitamos bajarlos; el edificio colapsó, está completamente destruido. Por favor, todos los que puedan venir a ayudarnos a sacar pacientes», sostuvo el médico en su angustioso relato.

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Escombros, escaleras destruidas y evacuación a mano

El registro en video evidencia la gravedad de los daños físicos en la instalación médica:

Escombros en el exterior: Grandes cantidades de ladrillos, bloques de pared y material de construcción yacen esparcidos sobre la vía y el parqueadero exterior del centro médico.

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Escaleras comprometidas: Los tramos de escaleras internas muestran grietas, desprendimiento de pañete y acumulación de escombros por los que el personal médico debe transitar con extrema precaución.

Traslado de camillas a mano: Enfermeros y personal de apoyo realizan esfuerzos sobrehumanos cargando y deslizando camillas con pacientes de alta complejidad hacia las zonas de parqueadero y calle para ponerlos a salvo.

Puntos clave del llamado de auxilio en Cali

Ubicación: Clínica Vallesalud, Cali.

Necesidad inmediata: Personal de apoyo y rescatistas para trasladar a pacientes en estado crítico (UCI u hospitalización) desde pisos superiores hacia el exterior.

Condición de la infraestructura: Fachadas y paredes colapsadas parcialmente con obstrucción en vías de evacuación.