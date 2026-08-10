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Resumen: El Metro de Medellín restableció las líneas A y B tras las inspecciones por el sismo. Metrocables H, J, K, L, M y P siguen fuera de servicio.

¡Vuelve el Metro! Medellín restablece las líneas A y B tras fuerte sismo

El Metro de Medellín comenzó a restablecer progresivamente su operación comercial este lunes 10 de agosto, luego de realizar inspecciones a la infraestructura del sistema tras el fuerte sismo registrado durante la mañana.

De acuerdo con la actualización entregada por la empresa, los equipos técnicos revisaron el viaducto, la vía férrea y las estaciones antes de autorizar nuevamente el servicio comercial de las líneas A y B de trenes. Estas verificaciones hacen parte de los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los usuarios.

Con la reactivación, actualmente se encuentran en servicio las líneas A y B de trenes, además de la línea T del Tranvía y las rutas de buses 1, 2 y O.

Sin embargo, el Metro de Medellín mantiene suspendidas las operaciones de las líneas de Metrocables H, J, K, L, M y P. La empresa explicó que continúa realizando inspecciones en las pilonas y en los demás elementos de infraestructura asociados a estos sistemas.

Las revisiones se adelantan luego del sismo de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m., cuyo epicentro fue ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El movimiento fue sentido en diferentes regiones del país y llevó a activar protocolos de verificación en distintos sistemas de transporte.

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La empresa señaló que el restablecimiento de las líneas de tren se realiza de manera progresiva y siguiendo cuidadosamente los procedimientos de inspección establecidos después de un evento sísmico.

Mientras avanzan las evaluaciones de los Metrocables, los usuarios deberán tener en cuenta que las líneas H, J, K, L, M y P continúan fuera de servicio.

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El Metro de Medellín agradeció la comprensión de los pasajeros mientras se completan las revisiones de la infraestructura y se determina cuándo será posible reactivar los sistemas que permanecen suspendidos.

🚨🚊Restablecemos progresivamente el servicio en el sistema Metro. Luego de las revisiones al viaducto, vía férrea y estaciones por el sismo, el Metro de Medellín restablece el servicio comercial de la línea A y B de trenes. Seguimos cuidadosamente los protocolos de… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 10, 2026

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