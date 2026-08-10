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    La menor Dulce María Bohórquez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 5 de julio

    Publicado por: Juan Manuel

    DULCE MARIA BOHORQUEZ ROMERO
    La menor Dulce María Bohórquez desapareció en Medellín

    Resumen: Dulce María Bohórquez Romero, de 14 años de edad, es una adolescente de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana.

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    Dulce María Bohórquez Romero, de 14 años de edad, es una adolescente de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana.

    Como señal particular para facilitar su identificación, presenta un tatuaje en el brazo izquierdo. Esta característica puede ser relevante para su reconocimiento y para aportar información a las autoridades o personas que puedan tener conocimiento sobre su paradero.

    Dulce María Bohórquez Romero fue reportada como desaparecida el 5 de julio de 2026 en la ciudad de Medellín. Cualquier información que contribuya a establecer su ubicación o permita esclarecer las circunstancias de su desaparición debe ser comunicada oportunamente a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN DULCE MARIA BOHORQUEZ ROMERO

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