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    ¡Volvió a rodar! Metro de Medellín restableció toda la Línea A tras superar falla que afectó a miles de usuarios

    ¡Buenas noticias para los usuarios! El Metro de Medellín restableció por completo la Línea A tras superar la falla técnica que interrumpió el servicio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Volvió a rodar! Metro de Medellín restableció toda la Línea A tras superar falla que afectó a miles de usuarios
    Foto de cortesía.
    ¡Volvió a rodar! Metro de Medellín restableció toda la Línea A tras superar falla que afectó a miles de usuarios

    Resumen: El Metro de Medellín restableció el servicio en toda la **Línea A** luego de superar la falla técnica que afectó la movilidad durante varias horas.

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    El Metro de Medellín informó que fue restablecido el servicio en toda la Línea A, luego de superar la falla técnica que desde las primeras horas de este jueves 16 de julio afectó la operación del sistema y generó complicaciones en la movilidad de miles de usuarios del Valle de Aburrá.

    A través de sus canales oficiales, la empresa confirmó que, sobre las 3:30 de la tarde, quedó solucionado el inconveniente técnico que se presentó en la catenaria, el sistema encargado de suministrar energía eléctrica a los trenes. Con ello, la operación volvió a funcionar con normalidad entre las estaciones Niquía y La Estrella.

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    La contingencia se registró hacia las 6:48 de la mañana, a la altura de la estación Envigado, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio entre Poblado y La Estrella, mientras los equipos técnicos adelantaban las labores de reparación.

    Durante la emergencia, el Metro activó su Plan de Continuidad Operativa junto con el Área Metropolitana, habilitando buses de apoyo para movilizar a los pasajeros entre las estaciones afectadas. Además, las autoridades de movilidad recomendaron utilizar vías alternas debido a la congestión registrada en varios corredores del sur del Valle de Aburrá.

    Con el restablecimiento del servicio, los trenes volvieron a operar en toda la Línea A y el sistema retomó su funcionamiento habitual.

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    Aunque la operación ya fue normalizada, el Metro recordó que este jueves continúa la suspensión programada de la Línea J del Metrocable, correspondiente al trayecto entre San Javier y La Aurora, debido a trabajos de mantenimiento anual que se extenderán hasta el próximo 22 de julio.

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