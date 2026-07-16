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Resumen: Ciudadanos denunciaron que el incendio registrado en la Rosa Mística habría sido provocado y aseguran que encontraron rastros de aceite tras la emergencia.

¿El incendio fue provocado? Denuncian que habrían echado aceite para avivar las llamas en la Rosa Mística

Ciudadanos que participan en las labores de recuperación del santuario de la Rosa Mística, ubicado en el sector de La Aguacatala, en Medellín, denunciaron que el incendio registrado en la noche del pasado miércoles 15 de julio, habría sido provocado de manera intencional.

Según la denuncia ciudadana, tras inspeccionar el lugar encontraron un reguero de aceite que, presuntamente, habría avivado las llamas y aumentado los daños.

Las personas que venían adelantando, con recursos propios, trabajos para adecuar el altar, señalaron que la emergencia afectó las recientes intervenciones realizadas en el sitio.

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Los denunciantes aseguraron que, al regresar al lugar después del incendio, observaron la presencia de una sustancia aceitosa en la zona donde se originó el fuego, por lo que consideran que este elemento pudo haber contribuido a la propagación de las llamas.

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La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, luego de que la conflagración consumiera gran parte de las ofrendas y placas del tradicional altar de la Virgen de la Rosa Mística.

Gracias a la rápida intervención de los organismos de socorro, el incendio fue controlado antes de que se extendiera hacia la vegetación cercana, y afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Mientras avanzan las labores de recuperación del santuario, los ciudadanos pidieron a las autoridades investigar a fondo las causas del incendio y determinar si, como lo denuncian, el fuego habría sido provocado por terceros.

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