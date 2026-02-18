Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metro de Medellín recibió 407 ruedas nuevas importadas desde China. La inversión busca garantizar la seguridad y estabilidad de los trenes en su operación diaria.

¡Ruedas nuevas para el Metro! Llegaron 407 piezas para blindar la seguridad de los trenes

Como parte de su riguroso esquema de mantenimiento preventivo, el Metro de Medellín anunció la llegada de 407 ruedas nuevas destinadas a su flota de trenes.

Estos componentes, fundamentales para la estabilidad y el confort de los usuarios, arribaron a la ciudad tras un viaje de 30 días desde China, el mayor fabricante ferroviario del mundo.

Cada una de estas piezas de ingeniería pesa 324 kilogramos y está fabricada con una aleación especial de acero de alta resistencia, diseñada para soportar las exigencias de un sistema que moviliza a millones de personas.

El mantenimiento de estos elementos es vital, pues una rueda puede recorrer hasta 700.000 kilómetros antes de cumplir su ciclo de vida útil.

Para asegurar que cada viaje sea confiable, el equipo técnico del Metro realiza inspecciones minuciosas cada 30.000 kilómetros. En estas revisiones se miden parámetros críticos como el ángulo y el ancho, ya que una diferencia mínima en el diámetro podría comprometer la seguridad del tren.

El proceso de cambio de una rueda es una tarea de alta complejidad que toma cerca de cinco días hábiles e incluye pruebas de seguridad bajo estándares internacionales.

Anualmente, el sistema reemplaza un promedio de 120 ruedas, asegurando que la flota siempre esté en óptimas condiciones para enfrentar la topografía del Valle de Aburrá. Gracias a este mantenimiento, se garantiza que el desgaste nunca supere los límites técnicos permitidos.

Esta millonaria inversión en suministros especializados forma parte del plan anual de la empresa, que en 2025 destinó más de $239.000 millones para el cuidado de sus medios de transporte.

Con la llegada de este nuevo lote, la empresa refuerza su compromiso con la Cultura Metro, enfocada no solo en el comportamiento ciudadano, sino en la excelencia técnica.

El mantenimiento preventivo permite que cada tren, equipado con sus 24 ruedas, siga siendo el eje de la movilidad sostenible en la región, ofreciendo un servicio confortable que cumple con los más altos niveles de calidad exigidos por la industria ferroviaria global.

