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    Amplían convocatoria para reconocer a mujeres líderes en Medellín: ahora hay una nueva categoría empresarial

    Medellín amplió hasta el 8 de julio las inscripciones para los Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Amplían convocatoria para reconocer a mujeres líderes en Medellín: ahora hay una nueva categoría empresarial

    Resumen: La Alcaldía de Medellín amplió hasta el 8 de julio la convocatoria de Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres 2026 e incorporó una nueva categoría de liderazgo empresarial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía anunció que las inscripciones para los Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres 2026 estarán abiertas hasta el próximo 8 de julio, con el objetivo de que más ciudadanas puedan participar en este reconocimiento a sus aportes en distintos ámbitos de la sociedad.

    La iniciativa, liderada por la Secretaría de las Mujeres en alianza con la Fundación Grupo EPM, busca destacar a mujeres que generan transformaciones en sus comunidades a través de procesos sociales, culturales, deportivos, científicos, políticos, comunitarios y de emprendimiento.

    Como novedad para esta edición, se incorporó la Mención Especial Comfama: Liderazgo Empresarial, dirigida a mujeres mayores de 35 años vinculadas a empresas afiliadas a esta caja de compensación y que cuenten con experiencia liderando equipos o proyectos estratégicos.

    El reconocimiento incluye un estímulo en especie valorado en $10.866.000, además de mentorías, formación especializada y acceso a redes empresariales.

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    En las demás categorías, las participantes podrán acceder a estímulos por $9.500.000, así como a procesos de fortalecimiento de capacidades, espacios de visibilización y participación en el Seminario de Igualdad de Género.

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    La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó que esta convocatoria busca fortalecer la confianza y el reconocimiento de quienes impactan positivamente sus territorios.

    Por su parte, la Fundación Grupo EPM resaltó la importancia de visibilizar los liderazgos femeninos que contribuyen al desarrollo de Medellín.

    La convocatoria de Liderazgos de las Mujeres está dirigida a residentes de Medellín en categorías para jóvenes entre 14 y 28 años, así como para mujeres mayores de 29 años con trayectorias destacadas. En 2025 se registró una cifra histórica de 638 inscritas.

    Las interesadas pueden consultar requisitos y realizar su inscripción, aquí.

    Amplían convocatoria para reconocer a mujeres líderes en Medellín: ahora hay una nueva categoría empresarial

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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