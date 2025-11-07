Metro de Medellín prohíbe actividades políticas en sus instalaciones

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El Metro de Medellín reiteró la prohibición de realizar actividades de proselitismo político dentro de sus instalaciones y espacios administrados, una medida que, según la empresa, busca garantizar una operación segura, ordenada y respetuosa para todos los usuarios del sistema de transporte masivo.

La restricción, fundamentada en la Ley 996 de 2005, aplica para estaciones, escaleras, pasarelas, plazoletas, paradas y demás zonas bajo la operación directa del Metro.

La empresa advirtió que este tipo de actividades como volanteo, perifoneo, discursos o grabaciones con fines electorales, pueden generar aglomeraciones, incomodidad y afectaciones a la movilidad y la experiencia de viaje.

El Metro recordó además que está prohibida la producción o difusión de contenidos multimedia que promuevan causas políticas o campañas electorales, tanto a favor como en contra de candidatos o movimientos.

Estas acciones, recalca la entidad, deben mantenerse al margen del espacio público que administra, en cumplimiento de las normas de orden electoral y del principio de neutralidad institucional.

La compañía hizo un llamado a los aspirantes, equipos de campaña y ciudadanía en general a respetar las normas y a contribuir al cuidado de estos espacios, señalando que la Cultura Metro también implica respeto por la diversidad de ideologías, creencias y afinidades políticas.

