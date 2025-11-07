Metro de Medellín prohíbe actividades políticas en sus instalaciones

Resumen: El Metro de Medellín recordó que está prohibido el proselitismo político en sus estaciones y espacios operativos, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.
El Metro de Medellín reiteró la prohibición de realizar actividades de proselitismo político dentro de sus instalaciones y espacios administrados, una medida que, según la empresa, busca garantizar una operación segura, ordenada y respetuosa para todos los usuarios del sistema de transporte masivo.
La restricción, fundamentada en la Ley 996 de 2005, aplica para estaciones, escaleras, pasarelas, plazoletas, paradas y demás zonas bajo la operación directa del Metro.
La empresa advirtió que este tipo de actividades como volanteo, perifoneo, discursos o grabaciones con fines electorales, pueden generar aglomeraciones, incomodidad y afectaciones a la movilidad y la experiencia de viaje.
El Metro recordó además que está prohibida la producción o difusión de contenidos multimedia que promuevan causas políticas o campañas electorales, tanto a favor como en contra de candidatos o movimientos.
Estas acciones, recalca la entidad, deben mantenerse al margen del espacio público que administra, en cumplimiento de las normas de orden electoral y del principio de neutralidad institucional.
La compañía hizo un llamado a los aspirantes, equipos de campaña y ciudadanía en general a respetar las normas y a contribuir al cuidado de estos espacios, señalando que la Cultura Metro también implica respeto por la diversidad de ideologías, creencias y afinidades políticas.