Cayó ficha clave de ‘La Terraza’: enviaba droga a tres continentes y reclutaba ‘mulas’ en Antioquia

Resumen: La Fiscalía capturó a una mujer clave de La Terraza por narcotráfico internacional. Enviaba drogas a tres continentes y reclutaba “mulas” en Antioquia.

Una nueva captura golpea las operaciones del narcotráfico en Antioquia. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una mujer identificada como Laura, señalada de ser integrante clave de la estructura criminal La Terraza, fue enviada a prisión preventiva por su presunta participación en el envío de drogas a distintos países del mundo.

Según las autoridades, Laura habría tenido un rol directo en una red que entre enero de 2019 y octubre de 2022 exportó estupefacientes a destinos como Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica.

La investigación, adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió evidenciar el sofisticado modus operandi del grupo, que reclutaba hombres y mujeres en varios municipios del departamento para actuar como “correos humanos”.

Lea también: Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025: Reducen drásticamente su programa deportivo

Los jóvenes eran persuadidos de viajar con las sustancias ocultas en su equipaje o incluso dentro de su cuerpo, en una peligrosa práctica que ha cobrado vidas en distintos aeropuertos internacionales. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer también habría viajado personalmente a Argentina transportando drogas sintéticas con fines de comercialización.

Por estos hechos, un fiscal le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, cargos que la procesada no aceptó. Sin embargo, la contundencia del material probatorio llevó al juez de control de garantías a imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para desarticular por completo la estructura y sus nexos internacionales.

Más noticias de Antioquia